Asunción: amigos del Parque Carlos A. López lamentan abandono del pulmón verde de la capital

Ante la desidia de la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente Luis Bello (ANR-cartista), la organización Amigos y Vecinos del Parque Carlos Antonio López del barrio Sajonia, organizó esta mañana una minga ambiental, que consistió en la limpieza del espacio verde.

Con la actividad, los vecinos buscan llamar la atención de las autoridades municipales y de la ciudadanía en general, para denunciar el pésimo estado en el que se encuentra el histórico parque, al que consideran como uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.

Munidos de rastrillos, palas, escobas y bolsas de basura, los miembros de la organización, creada hace menos de dos meses, comenzó la limpieza desde las 8:00.

Funcionarios de Aseo Urbano de la Municipalidad, apoyaron el trabajo de los vecinos. “Es la única respuesta oficial que tenemos de parte de nuestras autoridades, cuando este lugar lo que necesita es de una intervención urgente y de infraestructura”, reclamó Aristides Ortiz, uno de los coordinadores del grupo.

Parque Carlos A. López: el histórico abandono de la Municipalidad de Asunción

Aristides Ortiz indicó que identificaron varios sitios del emblemático espacio verde de Sajonia, que están en mal estado. Uno de ellos es el famoso mirador, que se encuentra con las paredes rasgadas, con falta de limpieza profunda y con puertas y ventanas deterioradas.

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Los baños no funcionan bien y están totalmente destruidos, según denunciaron los vecinos. “No puede ser que un parque que sirve de lugar de esparcimiento de cuatro barrios capitalinos tradicionales se encuentre en estas condiciones, ni el sanitario se puede usar”, lamentó Ortiz.

Sajonia, Carlos Antonio López, San Antonio y Doctor Francia, son los barrios a los que hace alusión y que tienen residentes que realizan visitas diarias y periódicas en el lugar.

Los corredores también cuentan con baldosas rotas que tienen falta de mantenimiento desde hace años en el sitio. “Hasta los bancos de descanso están rotos y oxidados”, cuestionaron los vecinos organizados.

Vecinos piden investigar millonarios fondos para arreglo de parques capitalinos

El grupo Amigos y Vecinos del Parque Carlos Antonio López también piden investigar unos supuestos fondos que estarían disponibles para el mantenimiento de plazas y parques de la madre de ciudades.

Según indicaron, manejan que la intendencia cuenta con un fondo de G. 13.500 millones para el arreglo de estos lugares. La ciudad cuenta con 220 plazas y parques, de acuerdo con los datos de la organización.

“Nosotros pedimos que se investigue, si es así queremos saber qué se hizo con esa plata porque se supone que el parque, uno de los más grandes de la capital, debería ser reparado”, afirmó Aristides Ortiz.