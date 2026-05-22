Oscuridad en el parque Carlos A. López: un sitio de esparcimiento que luce abandonado

El parque, que lleva el nombre del primer presidente constitucional del Paraguay, muestra un aspecto sombrío en las primeras horas del día. Con el inicio del periodo invernal, el amanecer se retrasa y quienes acostumbran comenzar su jornada realizando actividades físicas en este lugar se exponen a la inseguridad.

Y el peligro no radica solamente en los posibles hechos delictivos que puedan ocurrir; también se corre el riesgo de sufrir accidentes debido a la poca iluminación que impide percatarse de los elementos que se encuentran tirados en el sitio, como restos de árboles recientemente podados y que quedaron abandonados en el lugar.

Las quejas vecinales por el estado de abandono de este emblemático parque, considerado un “pulmón verde” de la ciudad de Asunción, son bastante recurrentes. Sin embargo, pese a las denuncias y, sobre todo, la gran demanda que tiene este espacio, al municipio parece costarle ejecutar acciones concretas para hacer lucir este espacio, ubicado en uno de los barrios más importantes de la capital.

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Antecedente de inseguridad en el parque

En 2024, una joven de 24 años que se encontraba ejercitándose en el parque fue víctima de un asalto violento. Cuatro adolescentes la abordaron para arrebatarle el celular y, no conforme con el robo, en su huida le dispararon, aunque afortunadamente el proyectil la alcanzó de refilón, causándole una herida menor.

Este hecho desató una serie de debates sobre la seguridad del predio y concejales de la capital evaluaron incluso enrejar el perímetro.

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A dos años del suceso, prácticamente no se observan mejoras en el parque, donde sus usuarios habituales aún se siguen topando con veredas rotas, basura acumulada, bancos en mal estado y, por supuesto, la falta de iluminación.

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