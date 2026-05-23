María Auxiliadora: todo lo que tenés que saber sobre la gran fiesta religiosa

“María Auxiliadora nos compromete al bien común” es el lema elegido este año para la gran fiesta patronal que se realiza mañana y que mueve a todo el país con celebraciones para honrar a la Virgen en su día, como cada 24 de mayo. Este año es más especial aún porque coincide con la solemnidad de Pentecostés, que se recuerda 50 días después del anuncio de la resurrección de Jesucristo.

En el Santuario de María Auxiliadora, ubicado en las calles Don Bosco y Humaitá de Asunción, los preparativos para la festividad se encuentran a toda marcha, con el trabajo intenso de religiosos y laicos en el templo, en el Colegio Monseñor Lasagna y alrededores.

Esta tarde y noche de sábado culmina el novenario, con tres actividades religiosas antes de iniciarse la ya tradicional vigilia para recibir a la medianoche, cuando se iniciará una maratón de celebraciones eucarísticas con más de una docena de sacerdotes.

Para las 18:00, los sacerdotes estarán disponibles para las confesiones. A las 18:20 inicia el rezo del rosario y la santa misa será a las 19:00. Luego de la celebración, comienzan las actividades en homenaje a la Virgen.

María Auxiliadora: adoración y alabanzas a cargo de banda católica

A partir de las 21:00 comienza la gran Vigilia de Pentecostés, que estará dirigida por la banda católica de música Kerigma, hasta las 23:59.

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A la medianoche, por la solemnidad de Pentecostés y la fiesta patronal de María Auxiliadora, arranca la primera de una serie de misas santas; presidida por el presbítero Valdeir Bento.

La segunda celebración es a las 5:00, la siguiente a las 6:00, 7:00, 8:30, 9:30, 11:00, 13:15, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 y la última de la fecha, desde las 20:30, a cargo del sacerdote Néstor Ledesma.

El nuncio apostólico Vincenzo Turturro será el encargado de la misa de las 11:00. El religioso italiano cumplió en abril dos años de misión en el Paraguay, tras ser nombrado por el Papa Francisco +.

María Auxiliadora y el significado de el bien común

“Laudato Si” es la encíclica del Papa Francisco +, publicada en mayo del 2015, que se refiere al cuidado de la casa común, que es la Tierra, el lugar donde habita el ser humano. Se trata de un mensaje sobre la contaminación, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad social que existe a nivel global.

Además, el 2026 fue declarado el año del “Bien Común” por la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), que pronunció esta premisa en la carta pastoral emitida por los obispos del país a principios de enero.

El bien común fue el tema central de las 9 celebraciones del novenario de María Auxiliadora y será también el eje este 24 de mayo por este motivo, por la carta pastoral d los obispos, explicó el padre Héctor Fariña, cura párroco del Santuario de la calle Don Bosco.

María Auxiliadora: “Por un Paraguay más justo”

Durante su homilía del jueves, en el marco del novenario de María, el sacerdote salesiano Christian Benítez, afirmó que “la tierra es nuestra casa común de la que no somos propietarios sino administradores y custodios. Hoy nuestra casa común está herida: la contaminamos, hay basura, desperdicio de agua, explotación egoísta de la naturaleza e indiferencia hacia los pobres”.

Agregó que, en cambio, la lógica del Evangelio es compartir y no acumular, cuidar y no destruir, pensar en el bien común y no solamente en nosotros.

“María Auxiliadora nos educa con su testimonio porque Ella siempre estuvo atenta a las necesidades de los demás y nos enseña a cuidar la fe, la Iglesia, la familia la naturaleza, las relaciones humanas y a los más necesitados”, expresó.

En ese sentido, la Comunidad Salesiana llama a toda la ciudadanía a participar de la gran fiesta religiosa en honor a la Virgen, que terminará el próximo domingo 31 de mayo, para renovar la esperanza y el compromiso con un "Paraguay más justo y solidario".

María Auxiliadora: ¿Cuándo se realiza la tradicional procesión?

El padre Héctor Fariña, afirmó que están contentos por la respuesta de los feligreses durante la novena, que tuvo una importante convocatoria durante toda la semana.

“Estamos preparados para recibir a miles de personas en el Santuario, ya tenemos toldos con sillas colocadas en la explanada del templo, que implica un trabajo enorme de los grupos de liturgia para poder cubrir la cantidad de misas que vamos a celebrar”, agregó el religioso.

La tradicional procesión de María Auxiliadora, que anualmente convoca igualmente a miles de personas en los alrededores del templo en la capital, se celebra este año el próximo domingo 31 de mayo, a partir de las 15:30.

El karu guasú también se organiza en los alrededores de la Iglesia María Auxiliadora y dentro del colegio privado Monsegnor Lasaña, a partir de las 11:30 de este domingo.