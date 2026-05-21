María Auxiliadora: maratón de misas y karu guasu por su fiesta patronal

Bajo el lema “Nos compromete el bien común”, el Santuario de María Auxiliadora, ubicado en las calles Don Bosco y Humaitá de Asunción, organiza un maratón de misas para celebrar su fiesta patronal, este domingo 24 de mayo.

Mientras, todos los días hasta este sábado, se organiza el novenario, con confesiones desde las 18:00, el rezo del Santo Rosario a las 18:20 y la celebración eucarística a las 19:00.

Para el sábado, está prevista una gran vigilia por la solemnidad de Pentecostés, que se celebra 50 días después del Domingo de Resurrección y que este año coincide con la fiesta de María Auxiliadora.

La vigilia será desde las 21:00 hasta las 23:59, a cargo del grupo católico Kerigma, conformado por músicos feligreses que iniciaron su trayectoria hace más de 10 años en la parroquia San Roque González de Santacruz, de la capital.

Las actividades por la fiesta patronal de María Auxiliadora

La primera misa en honor a la Virgen de María Auxiliadora se celebra a las 00:00 del 24 de mayo, a cargo del presbítero Valdair Bento. Una docena de celebraciones eucarísticas se llevan a cabo en total en esta jornada religiosa. La segunda celebración es a las 5:00, luego a las 6:00, 7:00, 8:30, 9:30, 11:00, 13:15, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 y la última de la fecha, desde las 20:30, a cargo del sacerdote Néstor Ledesma.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La misa de las 11:00 será presidida por el nuncio apostólico Vincenzo Turturro, quien cumplió en abril dos años de misión en el país, designado por el Papa Francisco +.

“María Auxiliadora nos compromete al bien común”, fue el lema designado para este 2026, buscando vincular la devoción mariana con un renovado compromiso de responsabilidad social y el cuidado del medioambiente.

El tradicional Karu Guasu por María Auxiliadora

El domingo, a partir de las 11:00 también se realiza el tradicional karu guasu en honor a María Auxiliadora, donde se ofrece una variedad de platos típicos del país y otros internacionales.

La cita para el almuerzo es en el Colegio Monseñor Lasagna, ubicado frente al Santuario. Participa en la organización la Asociación de Padres del colegio (APAC).

Las actividades por la fiesta patronal concluyen el domingo 31 de mayo, con la procesión desde las 15:30, que recorrerá las calles del microcentro y algunos barrios aledaños, para darle cierre al popular mes mariano.

Asunción: organizan taller “Comunicar en la Iglesia”

La Pastoral de la Comunicación de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, invita a los feligreses a participar del VI Taller “Comunicar en la Iglesia”, un espacio de formación y reflexión, a realizarse este sábado 23, de 8:00 a 11:30 en el Salón Benedicto XV del Seminario Metropolitano, de la capital.

En esta edición, el tema de abordaje será “La Pastoral de la Comunicación: su importancia y la necesidad de una actualización sinodal”.

El evento está dirigido a comunicadores católicos, estudiantes de comunicación y carreras afines, encargados de redes sociales de parroquias, movimientos y grupos, además de obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en general.

La participación es libre y gratuita. Los organizadores recomiendan llevar notebook, tablet u otro dispositivo para las prácticas que se realizarán durante la jornada.