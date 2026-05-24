IPS: asegurados exigen declarar emergencia sanitaria ante desabastecimiento del 90%

A través de un pronunciamiento oficial emitido por su Comité Ejecutivo, la Asociación Nacional de Asegurados del IPS manifestó su preocupación ante el agravamiento de la crisis interna en el área de salud, en paralelo a la repercusión mediática de las irregularidades detectadas en el periodo anterior. El sector demanda medidas administrativas inmediatas frente al colapso operativo.

Según las organizaciones internas, la falta de cobertura médica afecta desde analgésicos básicos hasta drogas complejas destinadas a pacientes trasplantados.

El gremio advirtió que la demanda actual supera masivamente la capacidad de respuesta de los hospitales de la red sanitaria de la previsional.

“Nos parece bien que se destapen las ollas y se denuncien las irregularidades, pero nos preocupa sumamente la falta de solución de los problemas más urgentes que está viviendo el asegurado y no vemos solución. Me refiero a la falta de medicamentos, de profesionales médicos e insumos. No se está solucionando y, al contrario, está empeorando la situación”, lamentó Julio López, representante de la Asociación de Asegurados.

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Exigen emergencia sanitaria y control de Contraloría

Para canalizar los recursos económicos, la nucleación plantea al Gobierno la emisión de un Decreto de Estado de Emergencia Sanitaria. Esta figura legal facultaría a la administración de la entidad, encabezada por Isaías Fretes, a eludir los plazos ordinarios de licitación y apelar al mecanismo de compras directas por la vía de la excepción.

Como condiciones de transparencia para evitar nuevos hechos punibles, la propuesta de los asegurados contempla tres ejes obligatorios:

La realización de una auditoría previa a la gestión del Consejo Administrativo saliente en materia de adquisiciones.

El uso del pago de la deuda del Estado paraguayo con el IPS como fuente de financiamiento para los nuevos llamados.

El acompañamiento de la Contraloría General de la República (CGR) y la fiscalización directa de las organizaciones de asegurados.

Audiencia fijada para mediados de junio

Respecto al canal de diálogo con la presidencia del IPS, la articulación de asegurados informó que viene intentando concertar una mesa de trabajo conjunta desde el pasado 27 de abril. No obstante, la confirmación de la audiencia fue programada institucionalmente para el próximo mes.

“La solución del grave problema pasa por un golpe de timón que debe decidir la nueva administración y es la declaración de emergencia sanitaria”, refirió López, quien al mismo tiempo reveló que solicitaron para tratar el tema una audiencia que Fretes les concedió recién para el 17 de junio.