¿Intención real o fusible mediático? Asegurados del IPS lanzan dura crítica a Isaías Fretes

La Asociación Nacional de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) eleva el tono de sus reclamos y apunta directamente contra la gestión del actual presidente de la previsional, el doctor Isaías Fretes. A través de un nuevo comunicado, el gremio pone en duda si el funcionario tiene una “intención real” de resolver la crisis o si solo está actuando como un “fusible para apaciguar el descontento” ciudadano.

Si bien Fretes genera cierta esperanza en un sector de los aportantes al denunciar públicamente las irregularidades de la administración anterior, el gremio advierte que el discurso no se traduce aún en hechos tangibles. Denuncian que las acusaciones mediáticas no fueron acompañadas por las correspondientes acciones judiciales ante la Fiscalía y que, mientras tanto, la realidad en los hospitales es crítica.

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“Cambio de timón o un mentiroso más”

El documento emitido por el Comité Ejecutivo de la organización pone al titular del IPS ante el escenario decisivo de “dar un golpe brusco de timón o quedar catalogado como un mentiroso más”.

Para los asegurados, las promesas del Ejecutivo “con rimbombancia en el ambiente mediático” chocan de frente con el día a día de los pacientes.

Como ejemplo de la inacción administrativa, recuerdan que la propia Asociación Médica del IPS denunció recientemente un desabastecimiento histórico del 90% en medicamentos esenciales, incluyendo desde analgésicos comunes hasta drogas de alta complejidad para trasplantados.

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En ese sentido, insisten en la necesidad de declarar una emergencia sanitaria con el fin de apelar al mecanismo de las compras y contrataciones directas por la vía de la excepción hasta tanto se regularice la situación.

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“Actitud displicente” y larga espera para ser recibidos

Uno de los puntos que más indignación causan en la nucleación de aportantes es la supuesta falta de apertura al diálogo por parte de Fretes. Afirman que vienen insistiendo formalmente en una audiencia presencial desde el pasado 27 de abril para discutir las propuestas de salida a la crisis generalizada del sistema de salud.

Sin embargo, lamentan la respuesta tardía de la presidencia del IPS, que recién fijó como fecha de encuentro el próximo 17 de junio, dilatando el diálogo por casi dos meses desde el primer pedido.

“Seguiremos insistiendo, convencidos de que los problemas solo serán solucionados con la transparencia y sobre todo con la participación de los asegurados”, sentenciaron los representantes.

Los aportantes reiteran que la solución no vendrá de discursos, sino de medidas de fondo que incluyan auditorías reales a la gestión anterior y un control estricto de la Contraloría junto a las organizaciones civiles para frenar lo que denominan “un nuevo festín de corrupción”.

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