Más de 11.000 denuncias por pornografía infantil sacuden a Paraguay desde 2021, reportan

El Ministerio Público reportó un sostenido incremento en las denuncias por pornografía relativa a niños y adolescentes en Paraguay. Según los datos oficiales del Observatorio de la institución, entre el año 2021 y el cierre de abril de 2026, ingresaron un total de 11.815 denuncias para ser investigadas penalmente.

Sin embargo, las autoridades judiciales advierten que este alarmante número es solo la punta del iceberg. La cifra representa apenas el 30% del total de reportes que llegan al sistema de la Fiscalía; el 70% restante queda en un subregistro y no logra transformarse en una causa penal debido a la falta de elementos técnicos o pruebas informáticas suficientes para identificar a los responsables.

Evolución de las denuncias año por año

Los delitos cometidos a través de medios informáticos se dispararon tras la pandemia, un fenómeno alimentado por el acceso masivo y sin supervisión de menores a dispositivos tecnológicos y redes sociales.

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El comportamiento de las causas ingresadas al Departamento de Estadísticas del Ministerio Público muestra la siguiente evolución:

2021: 2.796 denuncias.

2022: 1.859 denuncias.

2023: 107 reportes (cifra inusualmente baja debido a filtros estrictos y razones operativas de las unidades especializadas) .

2024: 2.937 denuncias (repunte histórico significativo) .

2025: 2.462 denuncias a nivel país.

2026: 1.654 denuncias registradas en los primeros cuatro meses del año.

Geográficamente, el problema se concentra en cinco zonas críticas del país. Las localidades con mayor índice de casos reportados son Asunción, Central, Caaguazú, Itapúa y Alto Paraná, cuyos expedientes son derivados a las Unidades Especializadas en Delitos Informáticos y Trata de Personas.

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Además, las estadísticas muestran que los meses de diciembre, enero, marzo, abril, mayo y julio registran la mayor frecuencia de denuncias.

Videojuegos y mensajería: las trampas de los depredadores

La fiscal Irma Llano, especialista en la investigación de delitos informáticos, advirtió sobre las modalidades actuales que utilizan las redes de pedofilia para engañar a los menores. En la actualidad, el principal foco de captación se trasladó a los entornos virtuales interactivos.

“Es la mayor forma de captación en estos tiempos”, alertó la agente fiscal, quien explicó que los agresores se camuflan en comunidades de videojuegos en línea y plataformas de mensajería de moda.

Los atacantes crean perfiles falsos y buscan generar falsos vínculos de confianza con los niños.

El Ministerio Público recuerda que la producción o difusión de pornografía infantil suele ser el eslabón de una cadena de crímenes graves que involucran a víctimas reales sometidas de forma sistemática.

Este hecho punible suele estar directamente vinculado con delitos como:

Abuso sexual en niños , coacción sexual y violación.

Grooming (manipulación y acoso a menores por internet).

Trata de personas y explotación sexual.

Extorsión, chantaje digital y amenazas.

Violencia familiar y violación del deber de cuidado por parte de los padres.

Señales de alerta que los padres deben conocer

Las autoridades instan a los entornos familiares y escolares a prestar atención a cambios drásticos en el comportamiento de los menores que puedan hacer sospechar de una situación de acoso o abuso en internet.

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En los menores puede haber cambios bruscos de conducta, aislamiento, miedo excesivo, ansiedad o apuro por ocultar las pantallas al utilizar celulares o computadoras, conductas sexualizadas no acordes a su edad y la recepción de regalos o dinero sin una explicación clara.

En los adultos sospechosos podría haber un interés obsesivo hacia los niños, solicitudes de fotografías íntimas, creación de perfiles falsos en redes juveniles e intentos deliberados de aislar a un menor de su núcleo familiar.

¿Qué establece la ley paraguaya?

De acuerdo con la Ley N.º 2861/06 y el artículo 140 de la Ley N.º 4439/11, la producción, comercialización o difusión de material pornográfico que utilice la imagen de menores de edad conlleva penas de hasta 10 años de prisión.

Asimismo, la ley paraguaya tipifica y sanciona con cárcel el consumo y la sola posesión de pornografía infantil para uso privado (aunque no se comparta), así como la organización o el financiamiento de espectáculos de naturaleza sexual con menores.

Finalmente, la justicia puede aplicar los artículos del Código Penal referidos al proxenetismo, estupro y la violación del deber de cuidado, este último dirigido de forma directa a los padres o tutores que, por negligencia grave, dejen desprotegidos a los niños ante estos entornos criminales.