Día del neumólogo: sociedad conmemora a Juan Max Boettner y que respirar es vivir

Cada 26 de mayo se celebra el Día del Neumólogo en el Paraguay, fecha en la que nació el primer médico que se dedicó a esta especialidad, Juan Max Boettner y que además el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) lleva su nombre.

Boettner fue maestro pionero y primer presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, especialidad que tomó principal relevancia tras la pandemia por el Covid-19, ya que la misma diagnóstica, trata y previene enfermedades del aparato respiratorio.

Debido a eso, el neumólogo José Alfredo Oviedo Villalba, jefe de servicio de neumología del Instituto de Previsión Social (IPS) y expresidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, recordó que la propuesta de que el Día del Neumólogo se celebre tras la pandemia, el mismo día del natalicio de Boettner, se dio como un justo homenaje a su legado y al esfuerzo de todos los neumólogos del país.

“Esta efeméride resalta nuestro protagonismo diario. Custodiar la salud respiratoria exige una entrega absoluta todos los años, no solo en momentos de crisis”, escribió.

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Día del neumólogo en Paraguay

En este escenario, refirió que el Servicio de Neumología del Hospital Central del IPS se consolida como el gran referente nacional.

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Rememoró que la pandemia del Covid-19 puso a prueba los cimientos de los profesionales, ya que cuando el virus atacaba el acto vital de respirar, los neumólogos lideraron la primera línea con integridad y solidaridad, transformando la incertidumbre en respuestas médicas precisas y valientes para proteger a la población.

“Esta capacidad de respuesta demuestra que la excelencia de nuestro talento humano requiere un sostén estructural continuo. Para seguir respondiendo con la máxima eficiencia y eficacia, es fundamental el respaldo firme de las autoridades institucionales y nacionales mediante inversión en infraestructura y equipamiento de vanguardia”, sostuvo.

Agregó que mirando al futuro, la meta irrenunciable es consolidar una medicina humanizada, lo que, según a su criterio, el Servicio de Neumología del Hospital Central del IPS se comprometió a seguir tratando la patología compleja sin perder de vista la empatía, la calidez y la dignidad del paciente, honrando así el legado de la especialidad en cada bocanada de aire recuperada y en cada vida salvada.

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Contó que en casi todos los hospitales cabeceras del IPS y del Ministerio de Salud cuentan con médicos neumólogos que si bien probablemente no se cubra todo el territorio nacional, prácticamente un 80% de los hospitales cabeceras y hospitales distritales cuentan con estos profesionales.

“¡Vivir es respirar, respirar es vivir!”, concluyó y recordó que el Servicio de Neumología del Hospital Central del IPS se encuentra en el segundo piso del centro de atención ambulatoria, disponible de lunes a viernes de 07 :00 a 20:00. Se accede a las consultas por Call Center, agenda y secretaría.