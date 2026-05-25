Químicos Farmacéuticos aclaran postura y dicen que debate de ley no es una “lucha por el puchero”

La Asociación de Químicos Farmacéuticos del Paraguay (AQUIMFAP) emitió un comunicado con el objetivo de precisar su posición respecto al Proyecto de Ley del Ingeniero Químico, actualmente en análisis en la Cámara de Diputados.

El gremio farmacéutico aclaró que no se opone a la legislación general de dicha profesión, pero ratificó su firme rechazo al contenido del Artículo 8 del texto legislativo. Elena García, presidente de la Asociación indicó a ABC que la objeción se fundamenta en un análisis estrictamente técnico, sanitario y jurídico.

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Esta mañana, en comunicación con ABC, el ingeniero Miguel Velázquez, uno de los principales impulsores de la propuesta legislativa, explicó que el epicentro de la discusión se concentra en la regencia y dirección técnica de los productos cosméticos. Afirmó que los farmacéuticos reclaman la exclusividad en esta área, argumentando riesgos para la salud, mientras que los ingenieros químicos defienden un espacio que ocupan legítimamente desde hace un cuarto de siglo.

AQUIMFAP sostiene sin embargo, que las funciones ligadas a la regencia, dirección técnica y responsabilidades sanitarias de productos cosméticos y otros artículos de uso humano, corresponden de forma exclusiva al ámbito de competencia del químico farmacéutico, debido a su formación universitaria orientada a la salud pública y la vigilancia sanitaria.

“No luchamos por privilegios ni intereses”, dicen químicos

García rechazó de forma categórica que la discusión sea de índole personal o corporativa, desmarcándose de calificativos que -el gremio afirma- pretenden catalogar la postura como una “campaña de desacreditación” o un conflicto por intereses económicos sectoriales.

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“Rechazamos expresiones que buscan minimizar esta discusión calificándola como una simple ‘lucha por el puchero’. Los Químicos Farmacéuticos no luchamos por privilegios ni intereses económicos. Defendemos la profesión para la cual nos hemos formado durante años”, expresa el comunicado que dieron a conocer esta tarde.

Asimismo, la asociación enfatizó su carácter de entidad gremial independiente y ajena a la política partidaria, señalando que han mantenido reuniones informativas con legisladores de diversas comisiones legislativas sin distinción de bancadas, con el fin de exponer sus argumentos científicos y regulatorios.

Cuestionamientos a resoluciones del pasado

Un punto central del comunicado radica en la solicitud de revisar decisiones administrativas adoptadas en el pasado. AQUIMFAP hizo referencia a autorizaciones otorgadas hace aproximadamente 25 años a otros sectores profesionales, señalando que la antigüedad de estas medidas no convalida que hayan sido técnicamente correctas o adecuadas a los perfiles de especialización actuales.

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El gremio plantea una serie de interrogantes institucionales sobre el contexto en que se dieron dichas concesiones como el sustento técnico y jurídico que respaldó las atribuciones otorgadas hace un cuarto de siglo, además de las instituciones y gremios sanitarios que participaron o fueron consultados en aquel proceso.

La presidenta de AQUIMFAP reiteró la predisposición del gremio al diálogo institucional y a la búsqueda de consensos basados en evidencia científica.