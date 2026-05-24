Proyecto que regula profesión del ingeniero químico genera tensión con farmacéuticos: este es el conflicto

Un conflicto de competencias e intereses económicos mantiene enfrentados a los gremios de ingenieros químicos y de químicos farmacéuticos. La disputa se originó tras la presentación de un proyecto de ley que busca regular de manera integral el ejercicio profesional de la ingeniería química, documento que actualmente se encuentra bajo análisis en distintas comisiones de la Cámara de Diputados.

En comunicación con ABC, el ingeniero Miguel Velázquez, uno de los principales impulsores de la propuesta legislativa, explicó que el epicentro de la discusión se concentra en la regencia y dirección técnica de los productos cosméticos. Los farmacéuticos reclaman la exclusividad en esta área, argumentando riesgos para la salud, mientras que los ingenieros químicos defienden un espacio que ocupan legítimamente desde hace un cuarto de siglo.

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El nudo del conflicto: el mercado de la cosmética

De acuerdo con Velázquez, los ingenieros químicos ya se encuentran regulados dispersamente por decretos y resoluciones de instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para el área agroindustrial, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para el sector ambiental, y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) para domisanitarios y cosméticos.

“Todo estaba bien y nadie decía nada. Llevamos 25 años ejerciendo la actividad de regencia o dirección técnica de cosméticos habilitados por el propio Ministerio de Salud. El problema empezó cuando pretendimos elevar estas normativas a la categoría de ley para concentrarlas en un solo texto", señaló Velázquez.

Al desglosar el marco regulatorio de la discordia -que arranca formalmente a partir del artículo 8° del proyecto, donde se detallan las competencias por área- el profesional refutó los argumentos del sector farmacéutico sobre el supuesto peligro sanitario de los cosméticos.

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“Por definición de la FDA, de la OMS e inclusive de la propia Dinavisa, el producto cosmético no tiene acción terapéutica; No es un medicamento. El cosmético es de uso externo, sirve para mejorar la apariencia, la limpieza o enmascarar olores. Un dermatólogo jamás te va a dar una receta médica para comprar un champú comercial", ejemplificó. Detalló además que, si bien el desarrollo de una fórmula cosmética es multidisciplinario, una vez aprobada, la regencia se vuelve un trámite netamente documental ante el Ministerio.

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“Pelean por el puchero”

Al ser consultado sobre el trasfondo de la resistencia farmacéutica, Velázquez diferenció los motivos de ambos sectores: "Nosotros peleamos por un derecho y un ejercicio que venimos realizando hace 25 años. Ellos están peleando por dinero. Si nos desplazan y nos sacan definitivamente, ellos van a tomar nuestros lugares de trabajo. Están peleando por el puchero; nosotros ya estamos ahí, no les queremos sacar nada a ellos".

Añadió que con otros sectores, como los ingenieros agrónomos en el MAG o los profesionales ambientales en el Mades, los límites de las funciones están perfectamente definidos y no existe ningún tipo de desavenencia.

Batalla política en la antesala electoral

El proyecto de ley ya pasó por unas seis u ocho reuniones de comisiones parlamentarias donde fue revisado el articulado de fondo. Para este lunes, la Comisión de Agricultura de la Cámara de la Cámara Baja convocó a un nuevo encuentro con la expectativa de una alta tensión entre las delegaciones de ambos bandos que asistirán a defender sus posturas.

Velázquez reconoció que el proyecto ingresó a un terreno pantanoso debido al lobby y la coyuntura política. Mencionó que el sector farmacéutico ya se está movilizando en regiones como Alto Paraná para sumar el apoyo de legisladores -citando el caso de la diputada Rocío Abed- y recordó que en el plano político influyen figuras vinculadas a ese rubro, como la senadora Lilian Samaniego.

Finalmente, lamentó que los tiempos electorales jueguen en contra de un debate estrictamente técnico. "Justo estamos en época electoral y los políticos van a ver dónde juntan más votos. A lo mejor con nosotros, los ingenieros químicos, no tienen tantos votos, pero con los farmacéuticos sí, porque son un gremio muchísimo más numeroso. Todo ese cálculo político pesa hoy en la balanza de los diputados“, concluyó.

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