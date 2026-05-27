IPS comprará tres nuevos angiógrafos por G. 30.000 millones

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Isaías Fretes, anunció hoy que la previsional adquirirá tres nuevos equipos de angiografía para reemplazar a los que tiene actualmente, que no están funcionando.

Los angiógrafos son equipos de rayos X que permiten a los médicos observar el estado en que se encuentran los vasos sanguíneos del cuerpo y así tratar eventuales aneurismas, coágulos u otras anormalidades.

Según comunicó el presidente de la previsional, se proyecta una inversión de 30.000 millones de guaraníes para la compra e instalación de los nuevos equipos.

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Mientras tanto, el servicio de angiografía no está funcionando en el IPS y la previsional deriva a los pacientes que necesiten ese estudio al Hospital de Clínicas, por medio de un convenio con el Ministerio de Salud Pública.

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En un informe reciente, luego de una auditoría tras la muerte por problemas cardiacos en el Hospital Central del IPS de un asegurado al que no se le realizaron procedimientos necesarios por falta de equipos en funcionamiento, la Superintendencia de Salud emplazó a la previsional a adquirir o tercerizar al menos cuatro equipos de angiografía nuevos.

Reparación de equipos de lavandería

Además de la compra de los angiógrafos nuevos, el presidente del IPS anunció hoy una inversión de unos 700 millones de guaraníes para la reparación de equipos de lavandería de su Hospital Central que llevan años sin funcionar.

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