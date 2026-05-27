San Juan Bautista: ministra Barán reconoce problemas en el Hospital Regional y garantiza obras de reparación

La ministra de Salud Pública, María Teresa Baran, reconoció que existen déficits en materia de infraestructura en el Hospital Regional de San Juan Bautista, Misiones, una situación que viene siendo denunciada desde febrero de 2025.

Indicó que con el director de la VIII Región Sanitaria, José María Mereles, y el director del nosocomio, Pablo Aveiro, están llevando a cabo los trabajos necesarios para realizar las reparaciones correspondientes.

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“Trabajamos muy de cerca con el director regional y seguiremos haciéndolo, además de seguir invirtiendo en el área. Reconocemos y tenemos presente que el Hospital Regional de San Juan Bautista, en Misiones, es el centro de referencia para todo el departamento, por lo que requiere mantenimiento en varias zonas. Por eso, estamos ejecutando los trabajos para conservar esta infraestructura”, señaló.

Actualmente, en el Hospital Regional se observan paredes con humedad notable en sectores sensibles del nosocomio: entre ellos, la zona de terapia intensiva, el área de quirófanos y la parte correspondiente a los laboratorios.

Tras reclamos, inician obras en la USF en Santa Rita

Tras los reclamos presentados semanas atrás por parte de los pobladores de la comunidad de Santa Rita una de las localidades del distrito de San Ignacio, Misiones, dieron inicio los trabajos de reparación del edificio de la Unidad de Salud Familiar (USF), que presentaba riesgo de derrumbe.

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La obra se ejecutará con recursos aportados por la Gobernación de Misiones, por un monto total de G. 430 millones. Su duración estimada es de seis meses, plazo que puede variar según las condiciones climáticas. La empresa encargada de los trabajos es Montecristo, según informó el gobernador Richard Ramírez (ANR-HC).

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En ese contexto, la ministra Baran también señaló que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social cuenta con recursos limitados para obras, mientras que las necesidades son infinitas.

“De alguna u otra manera, sabemos que en salud pública los recursos son limitados y las necesidades son infinitas; hoy, gracias al apoyo de la Gobernación, vamos a poder realizar el mantenimiento de esta infraestructura que corresponde a la Unidad de Salud de la Familia de la comunidad de Santa Rita”, indicó.

Las atenciones médicas para los pobladores, desde hace ya 10 meses, se vienen realizando en el salón de una iglesia evangélica, de manera precaria.

Esto se debe a que no se cuenta con la privacidad necesaria entre el paciente y el médico. El salón está dividido con biombos y muebles; en un sector se guardan los medicamentos, en otra zona se brinda atención médica y en otra se encuentra la camilla que se utiliza para las inspecciones que sean necesarias.

Lo más grave es que el ingreso y la atención de los pacientes se realizan debajo de un árbol.

Además, si una mujer solicita que se realice el estudio de Papanicolaou (PAP), la profesional de la salud que lo practicará pide a las personas presentes que abandonen el recinto por un momento, para así contar con la privacidad que se requiere.