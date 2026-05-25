Edificio del Hospital Regional de Misiones sigue en pésimas condiciones a pesar de reclamos

Desde 2025, pacientes y familiares vienen alertando sobre el grave deterioro edilicio del Hospital Regional de San Juan Bautista, Misiones.

Denuncian que gran parte de las paredes presenta humedad y cuestionan la falta de intervención en sectores sensibles del centro asistencial.

Actualmente, la situación no presenta mejoras. Se evidencian graves filtraciones en las paredes del área de terapia intensiva, frente al sector de laboratorios, así como también en la parte externa de los quirófanos.

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El problema no solo se presenta en las paredes, sino que también afecta a los techos, perjudicando diversas áreas críticas del establecimiento.

Los usuarios refieren que, durante los periodos de lluvias intensas, la red de desagüe pluvial se desborda e inunda el pasillo ubicado frente a los laboratorios y el servicio de rayos “X”; por ello, piden a las autoridades competentes que intervengan de manera urgente en la institución.

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Por su parte, el director de la VIII Región Sanitaria, José María Mereles, señaló que las zonas afectadas del Hospital Regional requieren una reestructuración total de su infraestructura.

Agregó que se están realizando gestiones ante el Ministerio de Salud, la Municipalidad y la Gobernación para obtener los recursos necesarios y llevar a cabo las reparaciones correspondientes.

“Actualmente se están ejecutando trabajos de reparación en el Hospital Regional. Al respecto, los técnicos de Recursos Físicos del Ministerio me indicaron que, debido al problema de humedad, es necesaria una reestructuración integral en esa zona, ya que no es posible solucionar la situación de forma definitiva con medidas parciales”, manifestó Mereles.

El funcionario añadió que ya se han realizado varias tareas de reparación y readecuación, pero las filtraciones vuelven a aparecer, ya que se trata de una estructura mal construida, lo que origina estos problemas de orden estructural.

“Estamos gestionando ante el Ministerio, la Gobernación y la Municipalidad para conseguir el financiamiento requerido. Mientras tanto, es necesario esperar a que se presenten condiciones de mal tiempo para identificar con precisión todos los puntos que requieran reparación, con el fin de que el personal de Recursos Físicos del Ministerio pueda intervenir de forma adecuada”, agregó.

Resaltó que estas dificultades edilicias no afectan directamente a los pacientes que se encuentran internados ya sea en terapia intensiva o pacientes que están siendo intervenidos en los quirófanos, ya que son paredes que están en la antesala y no dentro mismo de dichas áreas mencionadas.