Siguen las denuncias por presuntas sobrefacturaciones de la ANDE en Caacupé

Los usuarios aseguran que acudieron en varias ocasiones a las oficinas de la institución para solicitar la verificación de los montos facturados, pero que no obtienen respuestas, lo que genera creciente malestar e incertidumbre en la comunidad.

Daniel Vargas, poblador del barrio aunque actualmente residente en Asunción, señaló que está a cargo del pago del suministro eléctrico de la vivienda de su madre y describió la situación como “insostenible” y “desgastante”.

Comentó que el inconveniente se arrastra desde el mes de enero y que, pese a las reiteradas gestiones realizadas, no han recibido verificación ni explicación por parte de la institución.

En ese sentido, Vargas manifestó que volvió a insistir ante la prensa para visibilizar el caso, alegando que no recibe respuestas de la ANDE ni avances en sus reclamos.

“El problema es serio. Ya casi no hay lecturas de medidores en la zona y eso estaría generando estas diferencias en las facturas”, sostuvo.

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Montos muy elevados

El denunciante explicó que anteriormente los montos mensuales se ubicaban entre G. 145.000 y G. 350.000, pero que en los últimos meses habrían registrado aumentos considerables, llegando incluso a cifras de entre G. 2.500.000 y G. 3.500.000.

Afirmó que esta situación afecta directamente a las familias, especialmente a aquellas de menores recursos, que no cuentan con la posibilidad de afrontar estos costos.

Ante la falta de respuestas, no descartan acudir hasta la sede central de la ANDE en Asunción para exigir una revisión detallada y el esclarecimiento de los casos.

Este medio intentó obtener la versión institucional del presidente de la ANDE, ingeniero Félix Sosa, sin obtener retorno.

La situación vuelve a reavivar cuestionamientos sobre el sistema de facturación y la atención al usuario de la ANDE, en medio de reclamos ciudadanos por presunta falta de control y respuestas oportunas.

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