A oscuras y sin respuestas: circunvalación de Caacupé sigue sin iluminación a más de un año de inauguración

El tramo más crítico se encuentra a la altura del kilómetro 53, donde aproximadamente seis kilómetros permanecen sin alumbrado. La vía conecta con comunidades como Potrero Po’i, Espíritu Santo, Las Colinas y San Isidro, y se ubica a apenas 300 metros de la rotonda principal de acceso a la ciudad.

Pese a la importancia de la obra y al tiempo transcurrido desde su habilitación, los usuarios denuncian que la falta de iluminación convierte el trayecto en un peligro constante, aumentando el riesgo de accidentes y exponiendo a los pobladores a situaciones de inseguridad.

Maribel González, vecina de la zona, lamentó que hasta ahora no exista una solución concreta, pese a los reiterados reclamos realizados por los habitantes afectados.

Los pobladores también alertan que la oscuridad favorece hechos delictivos. Según denunciaron, delincuentes aprovechan los sectores sin iluminación para cometer robos, generando temor entre quienes transitan o residen en las inmediaciones.

Indicaron además que ya presentaron varias notas ante la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), pero hasta el momento solo recibieron promesas sin resultados visibles. Consideran inadmisible que una obra inaugurada hace más de un año siga sin un servicio básico como el alumbrado público.

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Respuesta regional

Por su parte, el ingeniero Luis Rodríguez ya explicó varias veces que los pedidos para la instalación de las luminarias ya fueron realizados a la empresa contratista correspondiente y que actualmente solo se aguarda la ejecución de los trabajos.

Sin embargo, hasta ahora no existe una fecha oficial para el inicio de las obras ni explicaciones claras sobre los motivos de la demora.

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Sin respuesta de la Central

También intentamos comunicarnos con la ingeniera Cinthia Prendesky, encargada de estas gestiones dentro de la institución, pero no atendió las llamadas.

Asimismo, desde este medio buscamos obtener una postura oficial de la Central de la ANDE, aunque tampoco hubo respuesta.

Mientras tanto, miles de personas continúan transitando cada noche por una ruta completamente oscura, en medio de reclamos, promesas y una solución que sigue sin llegar.

Desde este medio, queda abierta la posibilidad para que las autoridades mencionadas puedan referirse al caso.

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