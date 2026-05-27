Video: colectivo atropella a una estudiante de 14 años en Asunción

Una estudiante de 14 años fue atropellada ayer por un bus del transporte público cuando intentaba cruzar una calle en Asunción. El accidente quedó registrado en cámaras de circuito cerrado.

En las imágenes de circuito cerrado se observa cuando la estudiante cruza la vía y, a mitad del trayecto, es embestida por el colectivo. A raíz de la fuerza del impacto, cae al pavimento y es auxiliada por conductores y peatones que transitaban por la zona.

Un automóvil que circulaba por el carril donde cayó la adolescente logró detenerse a tiempo, evitando consecuencias mayores.

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Chofer del colectivo dio negativo al alcotest

El hecho se registró ayer, alrededor de las 10:30, sobre la calle Doctor Paiva casi Coronel Pedro Gracia, en el barrio Rodríguez de Francia de Asunción.

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El colectivo involucrado pertenece a la Línea 41 y era conducido por Christian Ramón Benítez Latorre (43), quien arrojó resultado negativo al alcotest.

¿Cómo se encuentra la estudiante atropellada?

La adolescente fue asistida por bomberos voluntarios, que la trasladaron al Hospital de Trauma para recibir atención médica.

El subjefe de la Comisaría 1ª de Asunción, subcomisario Diego Carrillo, informó que el reporte preliminar recibido sobre el estado de salud de la adolescente señala que sufrió lesiones leves en la clavícula.

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Tras el accidente, el bus y su conductor fueron trasladados hasta la comisaría local por disposición de la fiscal Andrea Vera. Posteriormente, la agente del Ministerio Público ordenó la liberación del vehículo y del chofer una vez que se pudo determinar el estado de salud de la estudiante.