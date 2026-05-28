Explosión de petardos deja a un bebé con presunta pérdida auditiva en Carapeguá

Un presunto hecho punible contra niños y adolescentes es investigado por el Ministerio Público de este municipio, tras la denuncia presentada en la Unidad Penal N.º 1, a cargo del agente fiscal Alcides Espínola.

Lea más: Confundió un cebollón con una vela y la explosión le cercenó tres dedos

El padre del menor, Nelson Báez Florentín, relató que el hecho ocurrió el pasado sábado, alrededor de las 19:00, en la compañía Potrero. Pero que desconoce quién habría sido el autor que lanzó el petardo hacia su vivienda.

Según explicó, su vecino identificado como Santiago Román Piris Peralta, celebraba un cumpleaños donde presuntamente se utilizaban de manera reiterada petardos conocidos como “doce por una”.

Báez manifestó que inicialmente acudió hasta la vivienda vecina para solicitar que dejaran de lanzar explosivos debido a que su hijo de apenas tres meses se encontraba descansando en la casa. Indicó que fue atendido por la esposa del vecino, quien, según afirmó, no dio importancia al reclamo.

Petardo detonó cerca del bebé

De acuerdo con la denuncia realizada en la Comisaría 5ta local, uno de los petardos habría caído en el patio de la vivienda del afectado y explotó cerca del galpón donde descansaba el bebé. El fuerte estruendo provocó que el niño comenzara a llorar desesperadamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Petardo causa incendio

Agregó que el menor fue trasladado posteriormente al Hospital Regional de Paraguarí donde los médicos habrían confirmado una pérdida auditiva, en ambos oídos del bebé.

Conmocionado relató que “puede ser mi que hijo recupere la audición, pero no sabemos cómo va a evolucionar ni si tendrá otras secuelas”, expresó durante su testimonio.

Finalmente, Báez señaló que no pudo identificar con precisión quién lanzó el petardo que habría ocasionado el daño, debido a que varias personas manipulaban fuegos artificiales durante la celebración.