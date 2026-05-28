Museo Viedma abre sus puertas en San Ignacio como nuevo espacio cultural del país

En la capital del Barroco Hispano-Guaraní, San Ignacio, Misiones, el Museo Viedma (MUVA) abrirá oficialmente sus puertas a todo el público, con una propuesta artística, histórica y educativa sin precedentes para el país.

El museo, ubicado estratégicamente dentro del circuito histórico de las Misiones Jesuíticas, surge como un espacio dedicado a la exhibición, la investigación y la contemplación artística.

Su propuesta integra arte, historia, espiritualidad y educación desde una mirada contemporánea, orientada a fortalecer la memoria histórica y la identidad cultural paraguaya.

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Allí, los visitantes podrán encontrar exposiciones de pinturas realizadas por su fundador, Manuel de Jesús Viedma Romero, quien comentó que dedicó 40 años de su vida a elaborar cada una de las obras que forman parte de la colección.

También explicó que su trabajo se basó en el estudio y la investigación de las distintas comunidades donde tuvieron presencia tanto los jesuitas como los franciscanos.

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Agregó que, a partir de las historias y relatos transmitidos por los pobladores locales, elaboró primero un bosquejo de cada escena, para luego plasmarla en una pintura.

Por su parte, la directora del museo, Verónica Viedma, indicó que la muestra recorre toda la vida cotidiana que compartieron los guaraníes y los jesuitas en las distintas Reducciones, y que esta convivencia queda reflejada en cada una de las obras creadas por Manuel Viedma.

Para la inauguración oficial estuvo presente el presidente de la República, Santiago Peña, acompañado por la primera dama, Leticia Ocampo. Ambos elogiaron la labor realizada por Viedma y destacaron que este espacio quedará como un legado artístico y cultural, tanto para el departamento de Misiones como para todo el país.

El museo ya está abierto al público y en los próximos días, a través de sus canales oficiales, se darán a conocer los horarios de atención y los valores de la entrada.