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28 de mayo de 2026 a la - 15:03

Paraguarí: unas 500 personas fueron evaluadas en campaña de prevención de hipertensión arterial

Más de 500 personas fueron evaluadas en el marco de la campaña de prevención de la hipertensión arterial.
Más de 500 personas fueron evaluadas en la campaña de prevención de hipertensión arterial.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. En el marco de la campaña nacional “Mayo Mes de la Medición 2026”, se realizaron controles de presión arterial en Paraguarí. Más de 500 personas fueron evaluadas durante jornadas de prevención.

Por Emilce Ramírez

En el marco de la campaña nacional “Mayo Mes de la Medición 2026”, se realizó la evaluación de la presión arterial. Con la iniciativa se busca detectar casos de hipertensión y promover hábitos saludables, explicó la responsable de la campaña del Hospital Regional local, licenciada Sonia Fernández.

La jornada de control y prevención de la hipertensión arterial culminó con más de 500 personas evaluadas en distintos puntos del departamento. Además, en instituciones públicas se detectó a varios funcionarios con presión arterial elevada. , informó la profesional Fernández.

Durante la medición de la presión arterial, se detectó que varios jóvenes presentaban hipertensión.
Durante la medición de la presión arterial, se detectó que varios jóvenes presentaban hipertensión.

La actividad se desarrolló con el objetivo de detectar de forma temprana factores de riesgo cardiovascular y fomentar estilos de vida saludables en la población.

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La Fernández, explicó que la campaña se realiza anualmente en el hospital y en instituciones públicas y privadas, destacando que la hipertensión es una enfermedad silenciosa que también afecta a adultos jóvenes.

La hipertensión arterial o presión alta es el principal factor de riesgo cardiovascular, por lo que se debe tomar precauciones y en caso de padecer es necesario seguir un tratamiento médico para evitar complicaciones, e incluso, la muerte.

Apoyo de estudiantes

Asimismo, en el Instituto de Formación Docente de Paraguarí (IFD) se desarrolló una jornada de promoción y prevención con controles de presión arterial y orientación sanitaria, fortaleciendo la concienciación sobre el cuidado de la salud en la comunidad educativa.

Las enfermeras del Hospital Regional de Paraguarí detectaron que varios funcionarios con presión arterial elevada.
Las enfermeras del Hospital Regional de Paraguarí detectaron que varios funcionarios con presión arterial elevada.

Las actividades contaron con el apoyo de personal de enfermería y estudiantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la ciudad de Quindy, quienes acompañaron las tareas de control en distintos puntos estratégicos.

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Durante la actividad se realizaron controles de presión arterial, orientación y educación sanitaria, con énfasis en la concienciación sobre la hipertensión arterial y sus riesgos.