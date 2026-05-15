Preeclampsia: cómo prevenir la enfermedad silenciosa que amenaza a madres y bebés

Cada mes de mayo, además de celebrar el Día de las Madres, la comunidad médica y organizaciones de salud a nivel global unen esfuerzos para concienciación sobre la Preeclampsia, que se conmemora cada 22 de mayo con la celebración del Día Mundial de esta condición. El objetivo es claro: visibilizar una de las complicaciones gestacionales más severas y promover el control prenatal como la principal arma para salvar vidas.
La preeclampsia es una enfermedad grave relacionada con la presión arterial alta que puede manifestarse durante el embarazo o hasta seis semanas después del parto. Científicamente, es causada por un defecto en el desarrollo de la placenta.
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El principal peligro de esta patología radica en que en sus primeras etapas no presenta síntomas, volviéndose detectable únicamente a través de controles médicos regulares donde se identifica la presión arterial elevada y la presencia de proteína en la orina. De no ser tratada a tiempo, puede derivar en fallas orgánicas, convulsiones (eclampsia) e incluso la muerte de la madre y el feto.
Preeclampsia: situación en Paraguay y la urgencia de la detección precoz
A nivel mundial, la preeclampsia es una crisis de salud pública. Datos oficiales estiman que aproximadamente 76.000 mujeres y 500.000 bebés mueren cada año debido a esta enfermedad y sus complicaciones, registrándose la gran mayoría de estos decesos en países de ingresos bajos y medianos.
En Paraguay, la preeclampsia se posiciona persistentemente como una de las principales causas de muerte materna. Ante este panorama, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y los especialistas insisten en que la prevención es posible si la mujer acude al control prenatal apenas se entera de su embarazo.
Para las pacientes con alto riesgo, existen medidas médicas preventivas como la administración de medicación específica bajo estricta vigilancia. Un diagnóstico temprano y el seguimiento riguroso impiden que la enfermedad evolucione hacia cuadros severos, garantizando un entorno seguro para el nacimiento.
Alianza estratégica con la Fundación Rassmuss
Desde el año 2017, la Fundación Rassmuss trabaja activamente en Paraguay apoyando las políticas del Ministerio de Salud. Su enfoque se centra en la salud adolescente y la salud materna, esta última canalizada a través del Programa Maternidad Segura.
La fundación dicta capacitaciones en todo el territorio nacional y fortalece la atención obstétrica en 12 hospitales estratégicos del sistema público y de referencia:
- Hospital de Clínicas
- Hospital Materno Infantil de Loma Pytá
- Hospital General de Barrio Obrero
- Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora
- Hospital General de Lambaré
- Centro Ciudad Mujer
- Hospital General Materno Infantil San Pablo
- Hospital General de Luque
- Hospital Regional de Ciudad del Este
- Hospital Distrital de Hernandarias
- Hospital Distrital de Presidente Franco
- Hospital General de Villa Elisa
Además, trabaja en el fortalecimiento continuo de las capacidades del personal de las salas de urgencias mediante la estrategia oficial Código Rojo del Ministerio de Salud, instruyendo a profesionales de todo el país en el manejo crítico de trastornos hipertensivos del embarazo.
La educación es clave para la prevención. El programa impulsa la actualización de conocimientos e instala la importancia de los controles postparto y prenatales mediante clases magistrales, congresos, cursos virtuales gratuitos, campañas masivas y charlas dirigidas directamente a las embarazadas.
El mensaje de los organismos de salud este mayo es unánime: el control prenatal precoz no es opcional, es la diferencia entre la vida y la muerte.