Preeclampsia: cómo prevenir la enfermedad silenciosa que amenaza a madres y bebés

Cada mes de mayo, además de celebrar el Día de las Madres, la comunidad médica y organizaciones de salud a nivel global unen esfuerzos para concienciación sobre la Preeclampsia, que se conmemora cada 22 de mayo con la celebración del Día Mundial de esta condición. El objetivo es claro: visibilizar una de las complicaciones gestacionales más severas y promover el control prenatal como la principal arma para salvar vidas.

​La preeclampsia es una enfermedad grave relacionada con la presión arterial alta que puede manifestarse durante el embarazo o hasta seis semanas después del parto. Científicamente, es causada por un defecto en el desarrollo de la placenta.

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​El principal peligro de esta patología radica en que en sus primeras etapas no presenta síntomas, volviéndose detectable únicamente a través de controles médicos regulares donde se identifica la presión arterial elevada y la presencia de proteína en la orina. De no ser tratada a tiempo, puede derivar en fallas orgánicas, convulsiones (eclampsia) e incluso la muerte de la madre y el feto.

Preeclampsia: situación en Paraguay y la urgencia de la detección precoz

A nivel mundial, la preeclampsia es una crisis de salud pública. Datos oficiales estiman que aproximadamente 76.000 mujeres y 500.000 bebés mueren cada año debido a esta enfermedad y sus complicaciones, registrándose la gran mayoría de estos decesos en países de ingresos bajos y medianos.

​En Paraguay, la preeclampsia se posiciona persistentemente como una de las principales causas de muerte materna. Ante este panorama, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y los especialistas insisten en que la prevención es posible si la mujer acude al control prenatal apenas se entera de su embarazo.

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​Para las pacientes con alto riesgo, existen medidas médicas preventivas como la administración de medicación específica bajo estricta vigilancia. Un diagnóstico temprano y el seguimiento riguroso impiden que la enfermedad evolucione hacia cuadros severos, garantizando un entorno seguro para el nacimiento.

​Alianza estratégica con la Fundación Rassmuss

​Desde el año 2017, la Fundación Rassmuss trabaja activamente en Paraguay apoyando las políticas del Ministerio de Salud. Su enfoque se centra en la salud adolescente y la salud materna, esta última canalizada a través del Programa Maternidad Segura.

​La fundación dicta capacitaciones en todo el territorio nacional y fortalece la atención obstétrica en 12 hospitales estratégicos del sistema público y de referencia:

​Hospital de Clínicas

​Hospital Materno Infantil de Loma Pytá

​Hospital General de Barrio Obrero

​Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora

​Hospital General de Lambaré

​Centro Ciudad Mujer

​Hospital General Materno Infantil San Pablo

​Hospital General de Luque

​Hospital Regional de Ciudad del Este

​Hospital Distrital de Hernandarias

​Hospital Distrital de Presidente Franco

​Hospital General de Villa Elisa

Además, trabaja en el fortalecimiento​ continuo de las capacidades del personal de las salas de urgencias mediante la estrategia oficial Código Rojo del Ministerio de Salud, instruyendo a profesionales de todo el país en el manejo crítico de trastornos hipertensivos del embarazo.

​La educación es clave para la prevención. El programa impulsa la actualización de conocimientos e instala la importancia de los controles postparto y prenatales mediante clases magistrales, congresos, cursos virtuales gratuitos, campañas masivas y charlas dirigidas directamente a las embarazadas.

​El mensaje de los organismos de salud este mayo es unánime: el control prenatal precoz no es opcional, es la diferencia entre la vida y la muerte.