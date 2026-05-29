Adolescente desaparecida en Tacuatí fue localizada en Caaguazú

Conforme a la denuncia de los familiares, la adolescente de 15 años, María Isabel Jiménez Rodríguez, estuvo con paradero desconocido desde el 21 de mayo tras participar en una actividad deportiva en Tacuatí, por lo que el Ministerio Público, juntamente con la Policía Nacional, inició la búsqueda de la misma, que afortunadamente fue localizada en Caaguazú en compañía de un joven en las cercanías de la terminal de ómnibus de esta ciudad.

Sobre el procedimiento, la fiscal Gloria Marlene Florentín, de la Unidad Nº 1 de Santa Rosa del Aguaray, informó que la tarea de localización estuvo a cargo de efectivos del Departamento contra la Trata de Personas de la regional de Caaguazú.

Con relación al estado de salud de la adolescente, manifestó que, según los estudios médicos realizados, la misma se encuentra bien y ya fue entregada a sus padres, afincados en la localidad de Tacuatí.

Por otro lado, la representante de la Fiscalía expresó su satisfacción por poder encontrarla sana y salva luego de pasar varios días sin saber nada de su paradero, lo que causó una enorme preocupación a su familia y a los responsables de las instituciones que tenían a su cargo la tarea de investigación.

Joven sería imputado

En lo que corresponde a la situación del joven que la acompañaba en el momento de la ubicación, la agente fiscal aseveró que probablemente será imputado como sospechoso de estar involucrado en la desaparición de la adolescente María Isabel Jiménez, debido a que fueron encontrados juntos en la vía pública, refirió la fiscal.

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“Afortunadamente se pudo ubicar a la adolescente sana y salva, que es lo más importante en estos momentos; sin embargo, la investigación no va a terminar aquí, atendiendo a que se trata de un hecho bastante grave que movilizó a toda una estructura”, subrayó.