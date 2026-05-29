Labriegos se afianzan en la producción de cítricos en 25 de Diciembre

La finca agrícola queda distante a 9 kilómetros de la ruta PY03, específicamente en la colonia Navidad de 25 de Diciembre, en la parte sur de San Pedro, y le pertenece a la familia Duarte López, cuyos miembros hace más de 10 años se dedican a la siembra y comercialización de naranjas y mandarinas.

Según Líder Duarte, uno de los protagonistas del importante emprendimiento, la producción agroecológica de las frutas se realiza con el acompañamiento de sus padres, Gustavo Duarte y Basilia López, atendiendo a que las plantas necesitan de un cuidado especial con tratamientos orgánicos, sin el uso de productos químicos, lo que significa mayor trabajo para los encargados de las parcelas cultivadas.

En ese sentido, aseveró que los cítricos son de muy buena calidad y se pueden consumir con toda seguridad en su estado natural como postres, convertidos en jugos, ensaladas u otro tipo de preparados a gusto del consumidor, sin necesidad de agregarles ninguna clase de productos elaborados químicamente, enfatizó.

En lo que respecta al precio de las naranjas y mandarinas, que están en su momento de maduración, comentaron que las frutas en general se están comercializando a G. 500 por unidad y los interesados pueden llegar hasta la misma finca para realizar sus compras. En estos momentos se tiene disponible una enorme cantidad de frutas maduras para los clientes que tengan interés en comprar para su consumo o para revender en sus negocios, agregó Líder Duarte.

Frutas orgánicas

Por otra parte, el labriego destacó que lo más importante de esta iniciativa es que las frutas son producidas en forma orgánica, sin utilizar químicos de ninguna clase, por lo que la gente puede tener la absoluta seguridad de que va a consumir frutas sanas y de calidad, extraídas de la finca de la familia Duarte López, de la colonia Navidad de 25 de Diciembre, agregó el productor.

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Números de contacto

Para pedidos y consultas, los interesados pueden comunicarse a los números 0973 150 814 y 0972 832827, a cualquier hora del día, para aprovechar el excelente momento de la época de la cosecha.