Conductor alcoholizado chocó contra una vivienda en Encarnación y quedó detenido

Agentes de la Comisaría 107ª informaron sobre la aprehensión de un ciudadano por supuesta exposición al peligro en el tránsito terrestre. Un automóvil tipo Chevrolet Onix Joy HB (2023), de color negro, con matrícula AAMG 152, impactó contra la reja perimetral de una residencia.

El siniestro vial se registró en la madrugada de este sábado, a las 05:30, en la intersección de las calles Carlos Hrase y Las Palmeras, del barrio Ka’aguy Rory de Encarnación.

El conductor fue identificado como Gastón Maximiliano Prendecki Aquino (21), domiciliado en Encarnación, según el informe policial, paraguayo y sin antecedentes.

La agente fiscal de turno, Lorena Castelví, ordenó la detención del joven y la incautación del rodado, que quedó en la dependencia policial de la zona.

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Alcotest positivo

La Policía Municipal de Tránsito sometió al joven al alcotest, a cargo del inspector Julio Fernández, cuyo resultado fue positivo, con 0,742 mg/l de alcohol en sangre.

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El propietario de la residencia afectada, Carlos Antonio Fretes Espínola (43), manifestó que el accidente no causó lesiones, solamente daños materiales.

Los testigos afirman que el vehículo circulaba a gran velocidad y en contramano por la calle Carlos Hrase y que, al llegar a la intersección con la calle Las Palmeras, perdió el control y chocó contra la reja perimetral de la vivienda.