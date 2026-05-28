Una vaca dejó fuera de servicio el móvil de la Unidad Fiscal de Colonias Unidas

Una camioneta de uso oficial del Ministerio Público resultó con daños materiales tras chocar contra una vaca en la ruta PY08, a la altura del kilómetro 49, en la compañía Mbocapiray del distrito de José Leandro Oviedo, en la madrugada del miércoles. El rodado quedó fuera de servicio, lo que se traduce en una posible reducción de la capacidad operativa de la Unidad Fiscal a la que pertenece, que sería la de Colonias Unidas.

El móvil fue prestado a la Unidad Fiscal de San Pedro del Paraná para que pueda llevar documentos al Laboratorio Forense, a fin de que se puedan realizar pericias en el marco de algunas investigaciones. En el trayecto, el funcionario Luis Arnaldo Figueredo Giménez (39) sufrió el siniestro vial debido a un animal vacuno suelto en ruta.

El agente fiscal de turno, Egidio Borja, manifestó que el conductor fue sometido al alcotest con resultado negativo. Detalló que identificaron al propietario del animal, que se expone a una imputación por exposición al peligro, en el marco de este accidente.

El móvil de la zonal de San Pedro del Paraná tendría desperfectos mecánicos relacionados con la parte eléctrica, por lo que estaría sin luces, según detallaron fuentes. No obstante, la fiscal adjunta Fabiola Molas indicó que la decisión de prestar el móvil de Colonias Unidas responde a que no podían dejar esa zonal sin movilidad, en lo que se daba el traslado de documentaciones.

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Daños superficiales

Molas indicó que el rodado institucional, una Toyota Hilux color blanco con matrícula BKG 890, tendría daños en la chapería solamente y será cubierto por el seguro. La camioneta estaría funcional dentro de unos 15 días, según expuso.

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El móvil sería el segundo rodado de la Unidad de Colonias Unidas, que absorbió la responsabilidad de la extinta zonal en Alto Verá. Por este motivo, la fiscal adjunta indicó que no quedarán sin móvil y, afortunadamente, no representaría daño patrimonial para la institución.

La Fiscalía en Itapúa cuenta con seis sedes zonales (Mayor Otaño, María Auxiliadora, San Pedro del Paraná, Mayor Otaño, Colonias Unidas y Coronel Bogado), además de la oficina central en Encarnación. Cuenta en total con 12 móviles, uno por zonal con excepción de Colonias Unidas, y cinco destinados a Encarnación.

Itapúa tiene 32 unidades penales, de las cuales 22 se concentran en la capital departamental, incluidas las especializadas que concentran casos de todo el departamento.

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Capacidad de respuesta

El rodado destinado a San Pedro del Paraná, que cubre el segundo y tercer distritos más extensos del departamento (General Artigas y San Pedro del Paraná), además de José Leandro Oviedo, tendría problemas de arranque. El rodado cuenta con más de 700 mil kilómetros en su marcador, lo que denota un deterioro por el excesivo uso.

Esta situación vuelve compleja la capacidad de respuesta, debido a que es difícil conseguir recursos para la reparación de los móviles, que en muchos casos es costeada incluso por los fiscales, según refieren.

En el caso de la zonal de Colonias Unidas, absorbe territorios como Hohenau, Obligado, Bella Vista, Pirapó y Alto Verá. La capacidad de respuesta se ve afectada, debido a que estas zonales cubren territorios donde se recibe mayor cantidad de casos complejos y violentos, aparte de Encarnación en el departamento.