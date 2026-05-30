Primera Encuesta Nacional sobre Consumo de Sustancias en Paraguay: ¿de qué se trata?

Desde el lunes 1 de junio el Gobierno pondrá en marcha el levantamiento de datos para la Primera Encuesta Nacional en Población General sobre consumo de sustancias lícitas e ilícitas. Se trata de un estudio que busca arrojar luz sobre un tema de vital importancia para la salud pública y la seguridad nacional.

Este proyecto, impulsado de manera conjunta por la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ),la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), se extenderá hasta el próximo 15 de octubre.

Quiénes encuestarán y dónde se realizará

El levantamiento de datos estará a cargo de equipos de encuestadores capacitados, que recorrerán distintos puntos del país. La SNJ no precisó el número de encuestadores, la metodología de muestreo ni las ciudades o zonas específicas contempladas, pero sí subrayó el alcance a nivel nacional.

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Participación voluntaria y con resguardo de la información

Uno de los ejes del anuncio apunta a las condiciones de participación. La institución remarcó dos criterios centrales:

Encuesta voluntaria: la respuesta dependerá de la decisión de cada persona consultada.

Encuesta confidencial: la SNJ sostiene que la información será tratada bajo confidencialidad, un punto clave para promover respuestas sinceras en temas sensibles como el consumo de sustancias.

Un estudio con base en la evidencia

El objetivo central de esta encuesta es contar con información actualizada y precisa sobre diversos aspectos relacionados con el consumo de sustancias en Paraguay. No se limitará solo a identificar qué sustancias se consumen, sino que profundizará en el análisis de los factores de riesgo que inciden en este consumo y el nivel de acceso a información preventiva por parte de la ciudadanía.

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Los datos recolectados se convertirán en una herramienta fundamental para el diseño y la implementación de políticas públicas más efectivas, basadas en la evidencia científica, que puedan responder de manera contundente y focalizada a los desafíos que presenta el consumo de drogas lícitas e ilícitas en nuestra sociedad.

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