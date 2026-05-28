Desmantela dos focos de microtráfico en Sajonia

Agentes Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) allanaron dos viviendas en el barrio Sajonia de Asunción, identificadas como supuestos centros de distribución de drogas en el marco del Plan SUMAR.

Los procedimientos fueron ejecutados de forma simultánea junto con las fiscalas María Irene Álvarez e Ingrid Cubilla, tras tareas de inteligencia que detectaron movimientos vinculados al microtráfico en la zona.

Las casas intervenidas se encontraban a menos de 300 metros una de la otra y, según los investigadores, funcionaban como puntos activos de venta de estupefacientes.

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Cocaína, crack y dinero en efectivo

Durante uno de los allanamientos, los intervinientes encontraron 39 dosis de clorhidrato de cocaína, además de dinero en efectivo y otros elementos relacionados con la comercialización de drogas.

En la segunda vivienda, los agentes hallaron pasta base de cocaína equivalente a unas 420 dosis de crack listas para la venta, además de un arma de fuego y efectivo.

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La fiscala María Irene Álvarez señaló que las investigaciones apuntaban a “dos focos de distribución” que operaban en el barrio y confirmó que ambos procedimientos arrojaron resultados positivos.

“Fueron encontrados los objetivos que teníamos como posibles distribuidores y también las sustancias en su poder”, afirmó.

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Venta directa desde las viviendas

Según explicó la representante del Ministerio Público, una de las viviendas intervenidas operaba sin ningún tipo de fachada comercial.

Indicó que los consumidores llegaban directamente al lugar para adquirir la droga.

“Sencillamente tocaban la puerta y se les daba la sustancia”, relató la fiscala.

Álvarez también aclaró que los detenidos encontrados en esa vivienda no tendrían vínculos familiares y confirmó que el inmueble pertenece a uno de ellos.

Tres detenidos tras los allanamientos

Como resultado de ambos procedimientos fueron detenidos José Diego Cipolla Flecha, Daniel Gustavo Martínez Bispo y Claudio Cristhian Achucarro, quienes serían parte del esquema de microtráfico investigado.

De acuerdo con el informe oficial, Martínez Bispo registra antecedentes por hurto.

Las autoridades sostienen que este tipo de operativos busca desarticular estructuras de narcomenudeo instaladas en zonas urbanas y que terminan impactando directamente en la seguridad de los barrios.