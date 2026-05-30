“Significativamente corrupto” Jorge Bogarín utiliza estructura judicial para campaña política

Jorge Bogarín Alfonso, busca retornar como integrante del Consejo de la Magistratura (CM), órgano de alta relevancia en el ámbito judicial y el cual integró como representante de los abogados entre 2020 y 2023, año último en que fue declarado por Estados Unidos como significativamente corrupto.

Desde antes y más aún después, del lanzamiento su campaña política para volver al Consejo en marzo de este año, Jorge Bogarín viene realizando un lobby político mostrándose en distintos sitios, pero principalmente en la apertura de cursos, inicio de exámenes y demás actividades que se llevan a cabo en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura.

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A todo esto se suma sus recorridos con autoridades del ámbito jurídico a las sedes judiciales de distintos departamentos del territorio paraguayo. Así es que, lo último que quedó expuesto en redes sociales es su visita y reunión amena con la presidenta de la Circunscripción Judicial del departamento de Guairá, Elsa Escobar de Keudell.

La presencia de Bogarín Alfonso fue este viernes a las instalaciones del Poder Judicial guaireño, utilizando la estructura judicial para conseguir la actividad proselitista del sancionado internacionalmente cuyo movimiento se denomina “Es nuestro momento”. En ese lugar también se reunión con magistrados de dicha circunscripción y abogados del foro.

Blanqueado por la justicia paraguaya

Las causas abiertas a Jorge Bogarín Alfonso tras su designación como “significativamente corrupto” por Estados Unidos fueron desestimadas en nuestro país, luego de que el Juzgado Penal de Garantías en Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital, a cargo de Humberto Otazú, aceptara el pedido realizado por los fiscales Alma Zayas, Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Jorge Arce.

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En un dictamen presentado por el Ministerio Público, los fiscales pidieron desestimar la denuncia contra Bogarín Alfonso, por supuestos hechos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

El primer caso tiene relación con la remoción de Jorge López Lohman como fiscal de San Pedro de Ycuamandyyú y el segundo, con un informe presentado por la Contraloría General de la República sobre los bienes de Bogarín Alfonso y su esposa, por la jueza en lo civil y comercial de la capital Karen Leticia González Orrego.

Bogarín también usa oficinas de CM como suya

El cuestionado apareció en varios videos del circuito cerrado de la sede del Consejo de la Magistratura paseándose por el edificio constantemente; incluso utiliza como suya la oficina de Gerardo Bobadilla, vicepresidente del CM, para recibir a fiscales y jueces.

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Jorge Bogarín, en teoría, ya no tiene vínculo alguno con la institución; sin embargo, los videos muestran cómo ingresa casi diariamente y en el horario que se le dé la gana en las instalaciones. Saluda a todos los funcionarios públicos apostados en el lugar y empieza a recibir a los magistrados.

Gerardo Bobadilla llegó a la institución como representante de los abogados, en una elección en la que contó con el apoyo de Bogarín Alfonso. Actualmente, aspira a ser presidente del Consejo de la Magistratura, decisión que debe ser tomada en los próximos días.

El poder de Bogarín llega al punto de que el propio Bobadilla, quien fue elegido para el cargo, debe esperar frente a la oficina que le fue asignada, mientras su padrino político recibe a los magistrados. De esta manera, el miembro del Consejo queda reducido a casi un secretario del significativamente corrupto.