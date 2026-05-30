Uno de los cuatro acusados por muerte de Ismael Domínguez afronta juicio

El Tribunal de Sentencia, presidido por Laura Ocampo e integrado por Fabián Weisensee y Sonia Villalba, dio por iniciado el juicio oral y público a Jesús Gabriel Roa González (21), alias Kapeluki, acusado por el homicidio doloso del futbolista de 15 años Ismael Domínguez González, ocurrido el 14 de septiembre del año 2024, en una cancha del barrio San Pablo de Asunción.

El debate público inició el jueves último y debía proseguir este sábado, sin embargo el abogado querellante, representante de la familia del adolescente fallecido presentó reposo médico por un cuadro respiratorio y febril, por lo que el colegiado resolvió fijar como nueva fecha para retomar el juicio este lunes 1 de junio, a partir de las 9:00 en el Palacio de Justicia de Asunción.

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El juicio ya debió iniciarse el pasado 23 de marzo de 2026, pero se suspendió porque Jesús Roa no fue trasladado desde Tacumbú (hoy Centro Nacional de Prevenidos), debido a que supuestamente se traspapeló su oficio.

El Ministerio Público está representado por la agente fiscal Rosa Noguera, de la Fiscalía Barrial N° 1 de Nazareth, quien intervino desde el momento del hecho. La misma también acusó a a Roa González y otros tres adolescentes, de 15 y 16 años, por el hecho acontecido y que derivó en la muerte de Ismael Domínguez.

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En cuanto a los dos jóvenes de 15 años y uno de 16 años, también afrontarán juicio oral y público, solo que el mismo fue diferido por tratarse de menores de edad. Este estará a cargo del mismo tribunal de sentencia mencionado anteriormente.

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Participación de acusados en la muerte de Ismael Domínguez, según la Fiscalía

En aquella oportunidad, al término de un encuentro deportivo entre los clubes Nacional de San Bernardino y Boquerón del barrio San Pablo de Asunción (Sub 15), en la cancha de este último, se desató una gresca, luego de que el árbitro haya cobrado una infracción.

La acusación refiere que Roa “atravesó la valla perimetral para dirigirse directamente al joven Ismael, le propinó una patada por la espalda golpeándolo a la altura de la nuca”.

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Este ataque provocó que Ismael cayera al suelo, momentos en que los jugadores de las camisetas N° 2 y 18 del Club Boquerón (los dos adolescentes que ahora tienen 15 años) acompañados del adolescente de 16, “siguieron aplicándole patadas a la altura de la cabeza”, añade la acusación.

Ismael Domínguez falleció a causa de los golpes

Tras la agresión, Roa y otros tres jóvenes huyeron , mientras la víctima fue trasladada de urgencia hasta el Hospital de Trauma, donde posteriormente se constató su fallecimiento.

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Hemorragia intracraneana masiva y traumatismo de cráneo encefálico fue diagnosticado como causa de la muerte de Ismael.

En la audiencia preliminar, además de la acusación presentada por la Fiscalía, se admitió la acusación presentada por la madre de Ismael, Mirta Concepción González Soto. La querella está a cargo de los abogados Roberto Gubetich Mojoli y Nicolás Amarilla.