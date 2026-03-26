Caso Ismael Domínguez: Nueva fecha para juicio por el asesinato de un futbolista de 15 años en plena cancha

Ismael Domínguez González, de 15 años, soñaba con ser futbolista profesional. Jugaba en las categorías formativas del club Nacional de San Bernardino.

El sábado 14 de setiembre de 2024, el equipo cordillerano se presentó en Asunción para jugar en distintas categorías contra el anfitrión, club Boquerón, en la cancha de este el barrio San Pablo.

Durante el partido de la Sub 15, que estaba disputando Ismael Domínguez González, se desató una pelea inicialmente solo entre los jugadores de dicha categoría, pero que luego incluyó a futbolistas de otras categorías e incluso a parte del público.

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Brutal ataque a Ismael Domínguez durante batalla campal

En medio de la batalla campal, el jugador de Nacional Ismael Domínguez González cayó al suelo al ser agredido desde atrás y luego rematado con patadas. El adolescente fue sacado inconsciente de la cancha y murió horas después.

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Una investigación encabezada por la fiscala Rosa María Noguera Genes permitió la identificación de cuatro de los supuestos agresores que acabaron con la vida de Ismael.

El principal sería Jesús Gabriel Roa González, en ese momento de 20 años de edad, alias Kapelúki, quien habría sido el que lo derribó con un golpe de hacia atrás, y tres adolescentes que le habrían propinado patadas a la víctima cuando esta ya se encontraba en el suelo.

Todos fueron detenidos. Kapelúki pasó rápidamente a la cárcel de Tacumbú. En tanto que los tres menores de edad fueron beneficiados con arresto domiciliario.

Juicio se suspendió por inasistencia de acusados

Este lunes 23 de marzo debía haber empezado el juicio oral contra Kapelúki, quien está acusado por homicidio doloso, pero a raíz de una supuesta descoordinación en la penitenciaría nacional de Tacumbú (por la muerte de su director Luis Esquivel) el procesado no fue llevado al Palacio de Justicia.

El Tribunal de Sentencia que debe juzgar a Kapelúki tendría que estar integrado por Sonia Beatriz Villalba Idoyaga, Laura Beatriz Ocampos Fernández y Fabián Antonio Weisensee Iaffei.

De hecho, ante la ausencia del acusado, los jueces pospusieron el inicio del juicio oral para el jueves 28 de mayo próximo, es decir, en dos meses.

Kapelúki se expone a unos 30 años de encierro si se comprueba su responsabilidad.

Los tres adolescentes también procesados van a afrontar otro juicio oral, justamente por su condición de menores de edad.

Estos últimos, en caso de ser hallados culpables, pueden ser sentenciados solo hasta 8 años de prisión, por lo mismo, son menores de edad y el tratamiento para ellos es distinto.