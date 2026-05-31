Caso Felicita Estigarribia: causa se encamina a juicio, tras 22 años

La niña Felicita Estigarribia, de 11 años, asistía a la Escuela Básica N° 5.355 María Auxiliadora, del barrio Santa Librada de Yaguarón, donde, pese a la edad que tenía, apenas estaba en primer grado. Esto se debía a que provenía de una familia de escasos recursos y que, por esa misma razón, a veces no iba a la institución porque tenía que vender frutas para ayudar en el sustento de la casa.

El 31 de mayo del 2004, Felicita Estigarribia fue a la escuela a la mañana y a la siesta, recogió unas cuantas mandarinas y salió a venderlas por la tarde. Era otoño y el clima era fresco. Las horas avanzaban y llegaba la noche, lo que hizo que la desesperación de la niña creciera porque para entonces no había vendido ninguna fruta pese a su recorrido.

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Mientras el sol se ocultaba, Felicita pasó cerca de una cancha donde estaba reunido un grupo de hombres, uno de ellos iba a ser quien sellaría su destino. Más tarde, la pequeña de 11 años volvió a cruzar por el lugar y ya fue retenida por el sujeto de unos 22 años entonces, que le prometió comprar todas las mandarinas.

El hombre tocó en ese momento la inocencia y las ganas de Felicita Estigarribia de llevar el sustento a su casa. Esa persona era Fredy Antonio Florenciano Brítez, según testigos y la investigación fiscal y policial. Aquella tarde, fueron vistos caminando juntos por gente de la ciudad hacia el cerro Yaguarón, pero más tarde ya solo fue avistado Fredy Florenciano cuando volvía de la elevación.

El crimen de Felicita Estigarribia y la búsqueda del autor

En las primeras horas de la mañana del 1 de junio de 2004, un vecino de la zona del cerro Yaguarón, pasó y divisó algo extraño sobre una de las piedras, por lo que se acercó y para su sorpresa era el cuerpo inerte de una niña a quien pudo identificar porque varias veces la había visto pasar por las calles y ofrecer frutas en su casa, era Felicita.

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El aviso del vecino hizo que la policía vaya al lugar, también la fiscalía y que también la madre de la niña, Florencia Estigarribia, vaya hasta la escena para reconocer el cuerpo de su hija.

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El cuerpito de Felicita Estigarribia fue trasladado hasta la Morgue Judicial de Asunción, donde el médico Forense de Paraguarí Dr. César Brítez, llevó a cabo la autopsia y determinó que la niña fue violentada sexualmente y de forma salvaje y que la causa de su muerte fue por asfixia por sofocación, debido a que el autor introdujo una tela en su boca que le imposibilitó respirar.

Aquel 31 de mayo, ese hombre que los vecinos identificaron como Fredy Antonio Florenciano Brítez como el autor, habría abusado de Felicita Estigarribia a la vera del cerro Yaguarón y segado la vida de la niña, para posteriormente darse a la fuga y ocultarse de la justicia.

El Ministerio Público y la Policía Nacional iniciaron la búsqueda de Fredy Florenciano por la ciudad y por todo el territorio paraguayo, que se extendió por 21 largos años, hasta el 9 de julio de 2025, cuando de manera fortuita agentes del Grupo Lince de Caaguazú dieron con Florenciano en un control aleatorio de personas.

Los policías de Lince demoraron a un hombre para verificar sus datos, el mismo dijo que no contaba con su cédula entonces y daba datos erróneos. Por esta razón fue llevado a la comisaría, donde fue identificado mediante sus huellas dactilares confirmándose de que era el supuesto autor del crimen de Felicita Estigarribia, hecho por el que tenía 12 órdenes de detención, entre la original y las reiteraciones.

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¿Cómo pudo ocultarse tanto tiempo? Según averiguaciones de los investigadores, Fredy Florenciano se había mudado al departamento de Caaguazú hacía poco más de 10 años, es decir, allá por el 2015. Desde entonces se mudaba de barrio en barrio haciendo changas para sobrevivir.

Caso de Felicita Estigarribia se encamina a juicio

En enero de 2026, la fiscala Carina Sánchez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes, acusó a Fredy Florenciano, hoy de 44 años, por los hechos punibles de homicidio doloso y coacción. Además, pidió que el mismo sea llevado a juicio oral y público.

Por el hecho de homicidio doloso, la pena a la que se expone Fredy Florenciano es de hasta 25 años de cárcel, mientras que por el ilícito de coacción la expectativa de castigo carcelario es de hasta 10 años de prisión. Esto debido a que debe ser juzgado a la luz de las leyes que estaban vigentes al momento de ocurrido el crimen.

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Sobre la causa, el transcurso del tiempo y el estado actual, la fiscala Carina Sánchez enfatizó que actualmente “estamos tranquilos desde el Ministerio Público este año”.

“Hace tanto tiempo que estábamos esperando tenerle al supuesto autor del homicidio de Felicita, y este año sí, vamos a recordarle a Felicita ya con más tranquilidad, teniendo en cuenta que finalmente podemos hablar fehacientemente de que la persona que supuestamente cometió el hecho, hoy está en prisión”, expresó Sánchez.

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Para el próximo 24 de junio se fijó la fecha para intentar realizar la audiencia preliminar a Fredy Antonio Florenciano Brítez, ante el juez penal de Garantías de Carapeguá, Hilario Bustos. Será el tercer intento pues los dos anteriores se vieron frustrados por renuncia del defensor de Florenciano y por sobrecarga del juzgado.

Una investigación que duró 22 años

Sobre el proceso investigativo que inició en 2004 y se alimentó tras la captura de Fredy Florenciano, durante casi 22 años, la fiscala Carina Sánchez refirió que de llegar a juicio oral y público, las pruebas colectadas “se van a producir las que fueron colectadas ya en el momento en que ocurrió el hecho y posteriormente también”.

Recordó que ya habían diligencias hechas y estaban incluidas en la carpeta fiscal de aquella época. Tras la detención de Florenciano, “realizamos algunas cuestiones que no se pudieron hacer justamente por el tiempo, pero sí puedo afirmar que se corroboró la hipótesis que se tenía al principio”, sostuvo la fiscala Sánchez.

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Para fortuna del Ministerio Público, en el marco de este caso, “pudimos nuevamente contar con testigos que, si bien pasó mucho tiempo, los testigos en su mayoría están vivos porque esa era la preocupación, cuando se dio la aprehensión, de saber si esos testigos que estuvieron, que vieron, a Felicita con Freddy en la previa, esa tarde antes del hecho, y contar con la versión de los mismos”.

Además de poder contar y corroborar con las versiones de los testigos, la Fiscalía también pudo llevar a cabo “varias constituciones, con profesionales del área, profesionales que trabajan en el laboratorio forense para que nos ayuden un poco a hacer esa reconstrucción conforme a cada uno de los elementos que se había recabado de los testigos principalmente”.

“Hacer una secuencia en base a cada declaración que se tomó en su momento y que pudimos nuevamente nosotros corroborar o ir a hablar otra vez con los testigos”, es uno de los elementos más relevantes en esta etapa de cierre de la pesquisa, según refirió la fiscala Sánchez.

De la misma forma, para apoyar los datos obtenidos “hicimos un croquis justamente con profesionales de laboratorio forense que nos ayudaron un poco a hacer esa reconstrucción de la secuencia que en la previa se dio a la muerte o al asesinato de Felicita”.

Día Nacional contra el abuso, en memoria de Felicita Estigarribia

En recordación a este horrendo hecho, cada 31 de mayo se conmemora en Paraguay el “Día Nacional de Lucha contra el Maltrato, Abuso Sexual y Laboral de Niñas, Niños y Adolescentes”. La fecha fue establecida por el Decreto Nº 3219/2004 en memoria de Felicita Estigarribia, víctima de abuso y homicidio, cuyo caso marcó profundamente al país.

Desde el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, exponen en ese marco números que pese a lo fríos que pueden verse, alarman.

Entre los datos proporcionados desde la institución, se tiene que en Paraguay en promedio hay 9 denuncias por día por casos de abuso sexual infantil y más de 3.300 casos al año. En tanto que los datos del Ministerio Público revelan que hasta la primera quincena de mayo de 2026 ingresaron ya 1.186 causas por abuso sexual en niñas, niños y adolescentes.

En tal sentido se hace especial énfasis en que el 90% de los casos ocurre en entornos de confianza, lo que evidencia la necesidad de escuchar, creer y actuar ante cualquier señal de abuso.

Desde la línea del servicio 147 Fono Ayuda del MINNA, entre enero y abril de 2026 se reportaron 435 casos de abuso sexual y 74 reportes de posible explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, el informe revela que el 49% de los casos de vulneración reportados afecta a niñas y niños de entre 0 y 8 años, evidenciando la especial vulnerabilidad de la primera infancia.

Los datos también muestran la importancia de la denuncia y la intervención temprana, más aún teniendo en cuenta que el 43% de los reportes fue hecho por familiares, agentes comunitarios representan al 24% y los vecinos representan al 18%.