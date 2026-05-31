Nacionales
31 de mayo de 2026 a la - 18:16

Concepción: festejos por los 253 años culminan con siete horas de desfile

Jóvenes vestidos formalmente con camisas blancas y faldas grises marchan con banderas blancas y rojas frente a un edificio amarillo.
El tradicional desfile por el aniversario de Concepción, realizado ay se extendió por más de 7 horas.

El tradicional desfile cívico, estudiantil, policial y militar marcó este domingo 31 de Mayo el cierre de los festejos por los 253 años de la fundación de la Villa Real de la Concepción. El desfile duró más de 7 horas.

Por Aldo Rojas

A las 08:00 sonaron las campanas de la parroquia María Auxiliadora, los profesores de educación física-organizadores del desfile- solicitaron la venia para el inicio desataron la actividad y luego se realizó un breve acto religioso.

Las autoridades distritales y departamentales desataron la cinta y empezó el tradicional desfile en la avenida Agustín Fernando de Pinedo, fundador de la Villa Real el 25 de mayo de 1773.

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Por momentos finas gotas de agua cayeron en la capital del primer departamento, con el paso de las horas paró e incluso el sol se dejó mostrar por algunos instantes.

Estudiantes en uniformes blanco y negro marchan con instrumentos, acompañados por policías en un ambiente festivo en Concepción.
Alumnos de diferentes niveles e instituciones educativas desfilaron este domingo en homenaje a la ciudad de Concepción.

A medida que niños, jóvenes y adultos pasaban frente al palco oficial, las sillas colocadas para el público eran ocupadas. Se estima que unas 30.000 personas participaron de esta actividad tradicional en la “Perla del Norte”.

Colorido

Las distintas instituciones presentaron diferentes alegorías coloridas, principalmente con temática de la albirroja que vuelve a un mundial de fútbol, categoría mayores, luego de 16 años.

Bailarinas con trajes coloridos sostienen banderas de Paraguay, ambiente festivo con confeti y gran estatua religiosa al fondo.
Grupos de danzas folklóricas se presentaron en el desfile en Concepción.

Participaron instituciones educativas de distintos niveles, del distrito de Concepción, además de otros distritos e incluso de otros departamentos. Asimismo instituciones civiles, militares y policías.

Tradición

Por muchos años se tuvo como fecha fundacional el 31 de Mayo, por un error del historiador Félix de Azara, según los datos.

Cinco personas en camisetas rojas y blancas caminan junto a una camioneta decorada con globos en un festivo ambiente de desfile.
Un vehículo adornado con los colores patrios pasa frente al palco oficial. Muchas alegorías hacían referencia a la albirroja

Por eso se celebraba el aniversario de Concepción con el desfile, cada 31 de Mayo. En honor a esa tradición hasta ahora se continúa desfilando en el esta fecha.