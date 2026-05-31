Concepción: festejos por los 253 años culminan con siete horas de desfile

A las 08:00 sonaron las campanas de la parroquia María Auxiliadora, los profesores de educación física-organizadores del desfile- solicitaron la venia para el inicio desataron la actividad y luego se realizó un breve acto religioso.

Las autoridades distritales y departamentales desataron la cinta y empezó el tradicional desfile en la avenida Agustín Fernando de Pinedo, fundador de la Villa Real el 25 de mayo de 1773.

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Por momentos finas gotas de agua cayeron en la capital del primer departamento, con el paso de las horas paró e incluso el sol se dejó mostrar por algunos instantes.

A medida que niños, jóvenes y adultos pasaban frente al palco oficial, las sillas colocadas para el público eran ocupadas. Se estima que unas 30.000 personas participaron de esta actividad tradicional en la “Perla del Norte”.

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Colorido

Las distintas instituciones presentaron diferentes alegorías coloridas, principalmente con temática de la albirroja que vuelve a un mundial de fútbol, categoría mayores, luego de 16 años.

Participaron instituciones educativas de distintos niveles, del distrito de Concepción, además de otros distritos e incluso de otros departamentos. Asimismo instituciones civiles, militares y policías.

Tradición

Por muchos años se tuvo como fecha fundacional el 31 de Mayo, por un error del historiador Félix de Azara, según los datos.

Por eso se celebraba el aniversario de Concepción con el desfile, cada 31 de Mayo. En honor a esa tradición hasta ahora se continúa desfilando en el esta fecha.