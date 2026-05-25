Concepción celebra 253 años de fundación y se proyecta como nuevo polo de desarrollo del país

Se cumplen 253 años de fundación de la capital del primer departamento. Este lunes, en el teatro municipal Pedro Alvarenga Caballero, se cumplió con el acto donde se recordó los inicios de la Villa Real de la Concepción. Un grupo de alumnos de la escuela José Gaspar Rodríguez de Francia recreó aquel 25 de mayo de 1773.

El intendente municipal, Bernardo Villalba Ayala (ANR-HC), señaló que las inversiones que realiza el gobierno nacional, departamental y municipal en obras, además de las empresas privadas instaladas en esta parte del país, hacen que Concepción en breve sea el próximo polo de desarrollo del Paraguay.

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Agregó que aún existen muchos desafíos que se deben encarar porque Concepción tiene mucho por construir. Se refirió a la construcción de la costanera sobre el río Paraguay, que va a atraer a muchos turistas y también cambiará la fisonomía de la ciudad, según su vaticinio.

Por su parte, la gestora cultural Mónica Mareco Casey, en su discurso, mencionó la importancia de Concepción a lo largo de los años en la historia del Paraguay.

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“Concepción no es solo un punto en el mapa, es un sentimiento, es una herencia, es un compromiso. Que este aniversario no solo sea una fecha de festejo, sino de unión”, sostuvo.

Actividades

La agenda de festejos indica que mañana martes 26 de mayo, de 19:30 a 22:00, se realizará la actividad denominada “Matices del Norte”, con exposiciones de cuadros y libros, además de un concierto con música instrumental y una feria de artesanías. Será en la explanada de la municipalidad.

En tanto, el miércoles 27, desde las 20:30, en el teatro municipal se presentará la zarzuela “La página rota. Lo que no pudieron callar”, obra inspirada en Emiliano R. Fernández.

El jueves 28 se hará la feria de la agricultura familiar campesina en la plaza Agustín Fernando de Pinedo, desde las 07:00. El viernes, a las 19:00, se tendrá el acto de lanzamiento de la Expo Concepción en el parque de exposiciones Nanawa.

También el viernes iniciará el torneo de baloncesto en el estadio de la Federación Concepcionera de Básquetbol. Esta competencia finalizará el sábado.

El domingo 31 se prevé el tradicional desfile cívico, estudiantil, policial y militar desde las 08:00 en la avenida Agustín Fernando de Pinedo.