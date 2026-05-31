Roberto Cárdenas: jueza rechaza traslado del exintendente de Lambaré

A través de una petición radicada por el abogado David Florentín, el exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas Ramírez (ANR) solicitó su traslado a la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (exclusiva para condenados), ubicada en un predio contiguo al actual Centro Nacional de Prevenidos, en el barrio Tacumbú.

La solicitud se planteó en el marco de la causa “Roberto Cárdenas Ramírez sobre lesión de confianza”, iniciada en el año 2015, en la que se dictó la Sentencia Definitiva (SD) N.º 539, el 23 de diciembre de 2021.

A través del referido fallo, Cárdenas fue condenado a 8 años de cárcel por lesión de confianza, decisión ratificada en segunda instancia por el Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 114, del 19 de agosto de 2022, dictada por el Tribunal de Apelación en lo Penal de Central.

Condena a exautoridades de la municipalidad de Lambaré

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Yolanda Portillo e integrado por Yolanda Morel y Elsa García, declaró probada la acusación considerada probada en juicio es por sobrefacturación en la construcción de 15 instituciones educativas de Lambaré, que ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 859 millones.

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Los fiscales Teresita Torres, Luis Said y Carina Sánchez también acusaron al exdirector administrativo de la comuna lambareña, Guido Salcedo y al exdirector de Obras de la institución, Carlos Mendieta, quienes fueron condenados a 6 y 3 años de cárcel, respectivamente, ambos por lesión de confianza en calidad de autores y en el caso del primero, también como cómplice de actividades peligrosas en la construcción.

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En el mismo juicio, el constructor Alejandrino Duarte Centurión (ADC Construcciones) fue sentenciado a 3 años de pena privativa de libertad por actividades peligrosas en la construcción.

Un recuento realizado por el juzgado penal de Ejecución Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N° 2, a cargo de María Lidia Wyder, revela que la defensa de Cárdenas presentó un recurso de casación y una acción de inconstitucionalidad contra su condena.

Posteriormente, mediante un escrito presentado por el abogado Pablo Reinerio Villalba, la defensa de Cárdenas desistió del recurso de casación, decisión aceptada por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia 18 de noviembre de 2022.

Roberto Cárdenas y sus recursos fallidos contra la condena

Por otro lado, la máxima instancia judicial dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada el 20 de octubre de 2022 y 2 de abril de 2024, mediante el Acuerdo y Sentencia N° 352, la sala constitucional de Corte Suprema de Justicia resolvió no hacer lugar a la acción radicada por Roberto Cárdenas.

El 5 de abril de 2024, la defensa interpuso un recurso de aclaratoria, el cual fue rechazado el 2 de setiembre del mismo año, a través del Acuerdo y Sentencia N° 892.

El 3 de septiembre de 2024, la defensa de Cárdenas presentó una nueva aclaratoria, esta vez contra la resolución que desestimó la primera y que fue igualmente rechazada por la sala constitucional, a través del Acuerdo y Sentencia N° 923 del 9 de septiembre de 2024.

El 13 de septiembre de 2024, el exintendente de Lambaré planteó un incidente de nulidad en contra de las resoluciones que le fueron adversas (los AyS 352 y 923), que fue rechazado “in límine” por la sala constitucional a través del AI N° 2128, del 11 de noviembre de 2024.

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El 14 de marzo de 2025, la jueza Wyder recibió el expediente, dejó sin efecto las medidas alternativas a la prisión que tenía Cárdenas y decretó su captura. El 17 del mismo mes, el ex intendente planteó una excepción de incompetencia y solicitó que se deje sin efecto la orden de captura, la cual fue rechazada en primera y segunda instancias,

La aprehensión de Cárdenas fue comunicada al juzgado recién el 7 de noviembre pasado, oportunidad en que la jueza Wyder dispuso que el mismo permanezca recluido en la entonces Penitenciaría Nacional de Tacumbú, actual Centro Nacional de Prevenidos.

Jueza ratificó reclusión en el Centro Nacional de Prevenidos

El argumento de la defensa es que en ocasión de ingresar a la Penitenciaría en que se encuentra actualmente, la misma tenía a reos procesados y condenados, lo que no ocurre en la actualidad, pues debido a recientes cambios dispuestos por el Ministerio de Justicia, quedó destinada únicamente para procesados sin condena.

A través del AI N° 97 del 29 de mayo último, la jueza Wyder rechaza la petición de la defensa y precisa que el traslado de Cárdenas a la penitenciaria de condenados no será posible, debido a que en la planilla de antecedentes penales actualizadas consta que registra otra causa abierta, ante el juzgado penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, a cargo de Rosarito Montanía.

El cómputo realizado por el juzgado de ejecución establece que Cárdenas tendrá compurgada su pena el 6 d enoviembre de 2033, pero a partir de 6 de febrero de 2031 podrá pedir libertad condicional.