San Ignacio: falta equipamiento para habilitar el Centro Día Oncológico

El Centro Día Oncológico se encuentra en la etapa final de su construcción, ubicado en el predio del Hospital Distrital de San Ignacio, departamento de Misiones.

Al respecto, la ministra de Salud, María Teresa Barán, indicó que solo resta completar el equipamiento del centro para proceder con su habilitación.

“Hace poco habilitamos en Caazapá el Centro Día Oncológico N.º 15 a nivel nacional, y ahora esperamos que el de San Ignacio sea nuestro centro N.º 16. Ya hemos contratado al recurso humano necesario: personal de enfermería que se está capacitando en el manejo de quimioterapias en las instalaciones del Instituto Nacional del Cáncer”, explicó.

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También señaló que se aguarda la llegada del equipamiento, el cual será provisto a través de la Entidad Binacional Yacyretá.

Por su parte, pacientes con enfermedades oncológicas destacaron que esta obra constituye un avance trascendental para la salud pública en el departamento.

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Actualmente, muchos de ellos deben trasladarse hasta la capital para ser atendidos en el Instituto Nacional del Cáncer, lo que implica viajes prolongados, gastos económicos adicionales y un gran desgaste físico y emocional.

Con la puesta en funcionamiento del Centro Día Oncológico, los pacientes podrán recibir sus tratamientos mucho más cerca de sus hogares, reduciendo tiempos de traslado y costos. Además, esta nueva infraestructura ofrecerá mayor comodidad y mejorará significativamente la calidad de vida de quienes enfrentan el cáncer y requieren atención continua.

La construcción del Centro Día Oncológico de San Ignacio cuenta con el financiamiento de la Gobernación de Misiones, con una inversión de G. 3.400 millones de guaraníes. La obra, que abarca una superficie de 685 metros cuadrados, está a cargo de la empresa Joapy S.A., dirigida por el ingeniero Jorge Díaz.

La unidad sanitaria contará con planta alta y baja, y dispondrá de consultorios, sala de quimioterapia, áreas de control y post-tratamiento, farmacia, sector de admisión y todas las dependencias técnicas necesarias para su correcto funcionamiento.