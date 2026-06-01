Asegurados proponen estado de emergencia sanitaria en IPS

Julio López, presidente de la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) sobre la reunión que tuvieron con el nuevo titular de la previsional, Isaías Fretes, donde le acercaron una propuesta para declarar emergencia en el IPS.

“Vemos con buenos ojos la gestión del doctor Fretes hasta el momento. La de transparentar, de impulsar una administración participativa, que esté destapando la olla, descubriendo y denunciando irregularidades. Eso nos parece muy progresivo”, expresó López.

Seguido manifestó que lo que plantearon al presidente es que hay una cuestión urgente, que los asegurados siguen padeciendo, que es la falta de medicamentos, insumos y profesionales médicos.

“Entonces, nuestra propuesta concreta es que acompañe y que apoye decididamente la petición de declaración de estado de emergencia sanitaria porque creemos que es la única forma en que se dé una respuesta inmediata a esta problemática que sufren los asegurados”, sostuvo el profesional.

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Por otra parte, agregó que hablaron de la necesidad de que esta orientación contemple las fuentes de financiación, porque el problema pues es la plata.

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“Nosotros proponemos, teniendo en cuenta la situación de excepción, que es un buen momento para que el Estado pague por lo menos una parte de la deuda histórica que tiene con la previsional. El Estado debe a la previsional 640 millones de dólares aproximadamente”, apuntó.

De eso, 250 millones de dólares aproximadamente es lo que en proporción correspondería al área de salud.

Para concluir, dejó en claro: “No hay especialista ni genio económico que pueda solucionar la sitaución del IPS si no hay una medida drástica, un golpe de timón drástico que ponga la plata sobre la mesa”.