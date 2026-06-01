Presidente del IPS dice a asegurados que apoya la declaración de emergencia sanitaria

Tras una reunión con el presidente del IPS, Isaías Fretes, el representante de la Asociación de Asegurados del IPS Julio López, explicó que plantearon la necesidad de adoptar una medida excepcional para enfrentar la crisis que aqueja a la previsional.

“El principal punto (de la reunión) fue la declaración de emergencia sanitaria como único mecanismo para dar respuesta inmediata a la grave situación que atraviesan los asegurados por la falta de medicamentos, insumos y profesionales médicos”, sostuvo López.

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Según el representante de los asegurados, durante el encuentro solicitaron al titular del IPS que respalde el pedido ante el Poder Ejecutivo.

“Le expusimos esto al presidente. Le dijimos que nuestra propuesta es que nos apoye en esta petición. Creemos que goza de una autoridad importante y que el Gobierno debiera escuchar el clamor de miles de asegurados que requieren una respuesta inmediata”, manifestó.

López indicó que Fretes coincidió con la necesidad de adoptar medidas urgentes y les comunicó que apoyará la solicitud. Además, señaló que el presidente del IPS tiene prevista una reunión con el presidente Santiago Peña para analizar alternativas de financiamiento que permitan enfrentar la crisis sanitaria.

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“Nos dijo que él está de acuerdo y va a apoyar este pedido. Tiene una reunión con el presidente de la República para discutir el tema de la plata y dar respuesta a la crisis que se vive”, afirmó.

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Compra directa y deuda estatal, entre las propuestas

Los asegurados sostienen que la declaración de emergencia sanitaria permitiría agilizar la adquisición de medicamentos e insumos mediante procedimientos excepcionales de contratación.

“Es la única forma en que esta administración tenga la autorización de la compra directa por la vía de excepción”, argumentó López.

Asimismo, propusieron que una parte de los recursos provenga de la deuda que el Estado mantiene con el IPS en el área de salud, estimada en alrededor de 250 millones de dólares.

Finalmente, el dirigente sostuvo que las discusiones sobre reformas estructurales pueden continuar, pero insistió en que la crisis actual requiere decisiones inmediatas.

“Este problema tiene que tener una respuesta urgente”, concluyó.