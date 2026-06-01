Caos en avenida Mariscal López por marcha de excombatientes

Bajo un estricto despliegue policial, unos 300 exsoldados que participaron en la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989 se manifestaron este lunes en el centro de Asunción.

La movilización, que partió desde la Plaza de la Democracia y culminó en las inmediaciones de la residencia presidencial Mburuvicha Róga, busca poner fin a la incertidumbre sobre el cobro de sus indemnizaciones, un beneficio estipulado por ley que permanece bloqueado para la gran mayoría.

La marcha generó un fuerte impacto en el tránsito capitalino, ya que los manifestantes bloquearon ambas calzadas de la avenida principal, provocando el malestar de los conductores, quienes debieron buscar rutas alternativas para continuar.

Ante la tensión, efectivos antimotines permanecieron en alerta para evitar posibles incidentes.

Lea más: Modifican decreto para indemnización a excombatientes del golpe que derrocó a Stroessner

Un reclamo por el cumplimiento de la Ley 7081

En 2023 se promulgó la Ley N° 7081, la cual establece una compensación económica de 750 jornales mínimos, aproximadamente 83 millones de guaraníes, para los excombatientes que protagonizaron el golpe que derrocó al dictador Alfredo Stroessner. Sin embargo, el beneficio sigue siendo esquivo para la inmensa mayoría.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los manifestantes fueron claros en su demanda: solicitan que el presidente Santiago Peña emita un decreto que permita “una extensión del plazo de la recepción de los expedientes en el MEF”, argumentando que la demora en el Ministerio de Defensa no debe perjudicar el derecho de los veteranos.

Los excombatientes advirtieron que no descartan instalar un campamento permanente frente a Mburuvicha Róga, manteniendo la medida de fuerza hasta obtener una respuesta satisfactoria del jefe de Estado.

“No nos iremos hasta que el presidente Santiago Peña atienda nuestros reclamos y asegure el pago de lo que nos corresponde por ley”, sentenciaron los referentes del grupo.