Excombatientes del golpe militar contra la dictadura de Stroessner se movilizan en Asunción

En el 2023 se aprobó y promulgó la Ley N° 7.081 que establece una indemnización para los soldados conscriptos que participaron en el golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989.

El beneficio equivale a 750 jornales mínimos, lo que sería aproximadamente unos G. 83 millones para los que participaron del golpe militar que derrocó al dictador Alfredo Stroessner de la Presidencia de la República.

Sin embargo, actualmente solo el 25% de los exsoldados podría cobrar la misma, ya que los documentos del 75% restante quedaron estancados en el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), sin que los mismos sean derivados al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según aseguró Teófilo Mereles, presidente y vocero de la organización.

“Nosotros estamos ahora por el incumplimiento del Gobierno en cuanto a los tiempos que establece la ley y el decreto reglamentario en la cuestión de presentar las documentaciones. En primer lugar, nosotros, como soldados habíamos en tiempo y forma cumplido todos los requisitos y los plazos, ahora el problema es de las instituciones del Estado que no cumplieron la ley, que ya venció en 2026 (el plazo), en febrero de este año. Eso es jugar con el sentimiento y la paciencia de uno, más todavía que están violando la ley a diestra y siniestra”, denunció.

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Exsoldados del golpe de 1989 denuncian incumplimiento del Gobierno

Explicó que piden al presidente de la República, Santiago Peña, que a través de un decreto pueda hacer una extensión del plazo de la recepción de los expedientes en el MEF, porque el MDN aún no derivó gran parte de los expedientes presentados.

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Indicó que el MDN tiene por ley un plazo de 60 días para enviar los expedientes a la Procuraduría General de la República y esta tiene un plazo de 15 días hábiles para enviar todos los que cumplen con los requisitos para cobrar la indemnización al MEF.

“20% de 1.800, sacas un número más o menos de 300 expedientes que hoy tenemos en el Ministerio de Economía. ¿Cual es nuestra preocupación y nuestro reclamo? Que el Poder Ejecutivo a través de un decreto reglamentario pueda extender ese plazo del 10 de junio, que estamos a una semana, para que la mayor cantidad posible de los expedientes, o la totalidad de los que obran en el Ministerio de Defensa Nacional pueda pasar al Ministerio de Economía para poder presupuestar en el Presupuesto General de la Nación, o si no, vamos a quedar un 20% y el resto vamos a quedar a tres, cuatro años más", lamentó.

Desde el MDN les dicen a los exsoldados que, como cuentan con poco personal encargado de la gestión, tienen retrasos con el envío de expedientes.

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Exsoldados acamparían cerca de Mburuvicha Róga

Mereles aseguró que, tras la marcha realizada esta mañana, buscarían un lugar donde acampar para continuar con la protesta de manera indefinida hasta ser escuchados.

“No nos vamos a retirar, hoy vinimos de forma indefinida. Hoy tenemos que tener una respuesta, porque el 10 de junio está a puertas. Vamos a ir marchando hasta Mburuvicha Róga y de ahí vemos dónde vamos a acampar, pero por ahí cerca, capaz vamos a acampar en la vereda, en la calle, hasta que el presidente de la República nos haga caso”, sostuvo.

Insistió en que no piden nada fuera de la ley, muy por el contrario, lo que exigen es que se cumpla la ley aprobada en el 2023.

“Ellos son responsables y nosotros los soldados no podemos pagar los platos rotos de la inoperancia, de la ineptitud y la falta de empatía con los exsoldados del ’89 que trajeron la democracia al Paraguay. Nosotros pedimos varias veces audiencia, la última vez que pedimos fue esta semana, el jueves 29 (de mayo) y anterior de eso pedimos el 21, y no tenemos respuesta del presidente de la República, entonces hoy tomamos esta como única arma que tenemos como ciudadanos de venir, ir a marchar pacificamente junto al presidente de la República para tener una respuesta”, concluyó.