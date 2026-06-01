Obras inconclusas afectan atención en el Centro de Salud de Pirayú

La situación del Centro de Salud de este municipio preocupa a pacientes y funcionarios debido al deterioro que aún presentan algunos sectores del edificio, con goteras, paredes húmedas y daños en la estructura.

Las mejoras ya sufrieron tres paralizaciones y hasta el momento no existe información oficial sobre cuándo serán reanudadas.

El abandono de las obras de mejoras afecta el normal funcionamiento del establecimiento, donde médicos, enfermeras y personal administrativo desempeñan sus labores en condiciones precarias.

Los pobladores denuncian que los trabajos quedaron suspendidos y que no existe una fecha definida para su reactivación, mientras los pacientes continúan siendo atendidos en áreas adaptadas de manera provisoria.

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Las obras de mantenimiento y reparación forman parte de un proyecto adjudicado en diciembre de 2022 a la empresa MES Ingeniería S.A. por un monto inicial de G. 10.000 millones para intervenir el Centro de Salud de Pirayú y el Puesto de Salud de Yvyraty, en Escobar, este último ya está en funcionamiento.

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Posteriormente, el contrato fue ampliado mediante una adenda de G. 6.000 millones, elevando la inversión total a G. 16.000 millones.

El director del Hospital, doctor Humberto Delgado, señaló que los trabajos fueron paralizados hace siete meses. No obstante, destacó que gran parte de la infraestructura ya fue mejorada, incluyendo las áreas de urgencias, rayos X, laboratorio, consultorios, sanitarios y el sistema eléctrico.

Aún restan trabajos relacionados con la refacción de una parte del techo, el cambio de aberturas, la pintura y otras terminaciones generales del edificio.

Otras obras de salud abandonadas

La situación no se limita a Pirayú. Cinco modernas infraestructuras destinadas a Unidades de Salud de la Familia (USF) permanecen inconclusas en los distritos de Ybycuí, Quiindy, Ybytymí y Acahay. Las construcciones, iniciadas en agosto de 2022 con financiamiento del Banco Mundial a través del préstamo BIRF N.º 8963-PY, quedaron atrapadas entre rescisiones contractuales, nuevas licitaciones y sucesivas paralizaciones.

Tras el cambio de gobierno, el Ministerio de Salud volvió a adjudicar los trabajos en 2023 a la firma Díaz Martínez Construcciones por cerca de G. 8.000 millones.

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Aunque las obras fueron retomadas a finales de 2024 con la promesa de concluirlas en abril de 2025, nuevamente quedaron paralizadas y desde hace siete meses no se registran avances en los diferentes frentes de trabajo.

La directora de la Novena Región Sanitaria, doctora Auria Villalba, sostuvo que la reactivación de las obras de salud paralizadas en el departamento de Paraguarí depende exclusivamente del desembolso de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio de Salud.

Dichos fondos permitirán cubrir las deudas pendientes con las empresas constructoras y retomar la ejecución de los proyectos.