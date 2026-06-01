San Ignacio: con cierre de ruta, adultos mayores exigen un aumento del 50% de la pensión alimentaria

A la altura del kilómetro 234 de la ruta PY 01, específicamente en el cruce a Santa María, Misiones, adultos mayores de distintos distritos realizaron una manifestación con cierre de ruta, para exigir varios puntos relacionados con la pensión alimenticia.

Están solicitando la universalización de la pensión graciable desde los 65 años: que toda persona que cumpla esa edad pueda percibir el beneficio de forma automática, sin tener que esperar a cumplir con la franja etaria que se aplica actualmente.

Además, piden un aumento del 50%, ya que el monto que reciben hoy no les alcanza; a su edad tienen muchos gastos, como medicamentos, alimentos y el pago de servicios básicos.

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Por último, reclaman la destitución del ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas. Según ellos, él es quien debería gestionar y tramitar los financiamientos ante las autoridades competentes, para conseguir los recursos que necesita este programa de su cartera, la cual no lo realiza y no cumple como tiene que ser.

“Con esta medida de fuerza, estamos acompañando la movilización que está realizando Elías Cabral en la capital, como coordinador nacional. Pedimos que se cumplan los derechos de nuestros adultos mayores y que se haga efectiva la ley de universalización de la pensión”, declaró Paul Galeano, de la Coordinadora de Adultos Mayores de Misiones.

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Emilia Aquino, que llegó desde la comunidad de Yabebyry para sumarse a la protesta, contó que ya recibe este beneficio, pero pide a las autoridades que lo aumenten, porque el costo de vida es muy alto actualmente.

“Pedimos especialmente que nos suban la pensión, porque la canasta familiar se encarece día a día. Les pido a todas las autoridades —que están en sus cargos gracias a nuestros votos— que nos den un aumento justo, para que el dinero nos alcance, ya que tenemos muchos gastos”, manifestó.