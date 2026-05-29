Palmear “Sin Fronteras” volverá a convertir a Palma en un punto de encuentro multicultural

Desde las 11:00 hasta las 23:00, la Feria Palmear “Sin Fronteras” ocupará distintos sectores de la calle Palma con una programación que combinará expresiones artísticas, propuestas gastronómicas y actividades culturales impulsadas por representantes de más de veinte países.

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La iniciativa es organizada por la Oficina de la Primera Dama, la Dirección Nacional de Migraciones y la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA), en el marco de la Semana Nacional del Inmigrante.

La jornada contará con 31 stands distribuidos a lo largo de la emblemática arteria del centro capitalino y tendrá como protagonistas a integrantes de colectividades de Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Corea, Japón, India, Líbano, Taiwán, Bélgica, Croacia, España, Francia, Italia, Rusia y Turquía, quienes compartirán aspectos de sus respectivas culturas con el público.

Música y danzas de distintos rincones del mundo

La agenda artística se desarrollará en dos escenarios ubicados sobre la calle Palma, además de otros espacios complementarios. La apertura oficial está prevista para las 11:00, seguida por la presentación de la Banda y Ballet Folclórico Municipal de Asunción y una exhibición de yoga organizada por la Embajada de la India.

A lo largo de la tarde se sucederán espectáculos de danzas tradicionales y propuestas musicales de distintas comunidades. El público podrá acercarse a expresiones culturales como los bailes de la Sierra del Perú, las danzas croatas, las manifestaciones tradicionales de Corea y Taiwán, el candombe uruguayo, la cumbia y el vallenato colombianos, así como una presentación especial de la artista brasileña Nina Castro junto al pianista José Salinas.

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Uno de los números destacados de la programación será el concierto de la cantautora francesa Kelly Ou Moi, conocida por su participación en la versión francesa del programa televisivo The Voice, que actuará a partir de las 19:30 horas sobre el escenario ubicado en Palma y 14 de Mayo.

Mientras tanto, el segundo escenario ofrecerá actuaciones de la Orquesta Popular de la Policía Nacional, danzas paraguayas y cubanas, una presentación de mariachi encabezada por Andrea Arzamendia en representación de México, además de los conciertos de los grupos De la Peña y Válvula. En la explanada del Panteón Nacional de los Héroes también habrá espacio para la música en vivo con la actuación de Rodney Rumba y su Ritmo.

Un recorrido gastronómico por varios continentes

La gastronomía será otro de los grandes atractivos de la feria. Los visitantes podrán recorrer propuestas culinarias provenientes de América, Europa y Asia, desde platos tradicionales como el ceviche peruano, la bandeja paisa colombiana, la feijoada brasileña, las arepas venezolanas o los tacos mexicanos, hasta especialidades como el kimchi coreano, los onigiri japoneses, los pelmeni rusos, los waffles belgas, la paella española o los tradicionales dulces turcos.

La cocina paraguaya también tendrá presencia con propuestas que incluirán vori vori, batiburrillo, mbeju con cocido y asado tradicional, en una feria que busca propiciar el intercambio cultural a través de los sabores y las costumbres de las distintas comunidades que forman parte de la vida cotidiana del país.

Cultura, lectura y espacios de encuentro

Además de las actividades artísticas y gastronómicas, la programación incluirá iniciativas orientadas al intercambio cultural. El Espacio Cultural Staudt albergará una sesión de yoga organizada por la Embajada de la India y una nueva edición del Club de Lectura “Letras Iberoamericanas”, coordinado por Ofelia Sanglas.

Algunos stands ofrecerán también experiencias complementarias, como degustaciones gastronómicas, muestras culturales, actividades vinculadas a la literatura y propuestas participativas para toda la familia. A ello se sumarán espacios de información para migrantes, juegos interactivos y exhibiciones de artesanía y cultura paraguaya.