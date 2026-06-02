Derecho UNA suspendió a docente, socio de Nenecho, acusado por lavado

Recién tras una publicación de este diario, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), decidió suspender “preventivamente” a Wilfrido Cáceres, como profesor. El abogado está acusado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y además está procesado por compras irregulares realizadas en pandemia, en la Municipalidad de Asunción.

Hasta ayer, Cáceres se desempeñaba como docente auxiliar de la cátedra Derecho Comercial I, cuyo titular es el reconocido abogado Fernando Beconi, quien asumió recientemente como miembro titular de la prestigiosa Corte para el Trust de la República de San Marino, ubicada en Europa.

Era jefe de Gabinete durante la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien además es su socio. Wilfrido Cáceres está acusado actualmente por presunta corrupción cuando era funcionario de la Municipalidad de Asunción, en el caso de los “detergentes de oro” , y por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito debido a la fortuna con que se hizo durante la pandemia.

El fin de semana, se supo que en el caso de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, postergó para el 27 de julio el inicio del juicio oral para Cáceres. En este proceso, Ruth Da Silva, su esposa, también está acusada por la Justicia, junto con otras dos personas.

¿Qué dice la resolución de Derecho UNA sobre Wilfrido Cáceres?

Gustavo González Morel, decano de la Facultad de Derecho de la UNA, emitió ayer por la noche una providencia sobre el caso de Wilfrido Cáceres y su papel como profesor auxiliar en la materia Derecho Comercial I.

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“En atención a los hechos que son denunciados en los diferentes medios masivos de comunicación, con respecto al docente auxiliar de la enseñanza, el abogado Wilfrido Adrián Cáceres Flores, ante la posible comisión o no de hechos punibles, y en atención a velar por la imagen institucional, disponer la suspensión preventiva en sus funciones, ínterin se aclaren los hechos mencionados con anterioridad”, dice la resolución dictada por González.

En su defensa, el ex jefe de Gabinete de Nenecho había argumentado que tiene el derecho a la presunción de inocencia y que, su caso con la Justicia no afectaba a los estudiantes de la Facultad con sede en el barrio Trinidad.

“Mi trayectoria docente es de público conocimiento y no solo en la UNA, sino incluso en el sector privado. ¿En qué punto enseñar por vocación, sin administrar recurso público alguno ni recibir pago alguno, representó un riesgo al respecto?”, afirmó.

Nenecho, socio de Wilfrido Cáceres, imputado por presunta corrupción

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), tuvo que renunciar a su cargo de intendente municipal para evitar una inminente destitución, presionado por la confirmación de un desvío de G. 512.0000 millones de bonos que eran para obras, que ahora investiga la Fiscalía.

Además, Nenecho está acusado en el mismo caso que su amigo personal Wilfrido Cáceres, el de los “detergentes de oro”. Este proceso, por asociación criminal y lesión de confianza, por supuestas compras irregulares y sobrefacturadas de insumos de limpieza y desinfección durante la pandemia del Covid.

Aún así, Nenecho es precandidato a concejal por el movimiento “Orden Republicano”, registrado por él mismo para las internas municipales que se realizan este domingo 7 de junio.