Wilfrido Cáceres, funcionario de Nenecho acusado por lavado, da cátedra en Derecho UNA

Wilfrido Cáceres, amigo íntimo y ex jefe de Gabinete de Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Municipalidad de Asunción, acusado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y además acusado en el caso de los “detergentes de oro”, es profesor auxiliar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El fin de semana, se supo que en el caso de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que se le sigue junto con su esposa y otras dos personas, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, postergó para el 27 de julio el inicio del juicio oral para Cáceres, ex alto directivo y hombre de confianza del colorado cartista “Nenecho”.

En la causa, también está acusada su esposa, Ruth Da Silva y la secretaria de la misma, Camila Montserrat Ramírez Gómez y su madre, Elvira viuda de Ramírez Gómez, quienes, según la investigación fiscal actuarían de testaferros del matrimonio.

El comienzo de este juicio oral y público se había fijado para el 7 de abril, pero la defensa presentó un recurso de reposición en contra de la providencia, alegando que hay recursos de apelación en contra de elevar la causa a juicio, que todavía están pendientes de resolución.

¿Qué enseña Wilfrido Cáceres en Derecho UNA?

Wilfrido Cáceres confirmó que actualmente ejerce como docente auxiliar en una cátedra de Derecho de la UNA, en la sede ubicada sobre la avenida Santísima Trinidad, en Asunción.

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Sin embargo, Cáceres aseguró que tiene una experiencia de más de 10 años como profesor en esta casa de estudios, donde fue incluso titular de cátedra en varias materias.

“He sido encargado de catedra de materias como Participación y Sistemas Electorales, Ética y Política, Derecho Deportivo, y auxiliar de varias materias como Derecho Penal Parte General y Especial, Obligaciones”, afirmó Cáceres.

Explicó que actualmente es profesor auxiliar de la cátedra Derecho Comercial I, cuyo titular es el reconocido abogado Fernando Beconi, quien asumió recientemente como miembro titular de la prestigiosa Corte para el Trust de la República de San Marino, ubicada en Europa.

Wilfrido Cáceres enseña “gratis” en Derecho UNA

Sobre los procesos que se le siguen, ya que está acusado por presunta corrupción cuando era funcionario municipal, en el caso de los “detergentes de oro”, y por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito atendiendo la fortuna con que se hizo en pandemia, Cáceres afirmó que rige la presunción de inocencia. Aseveró además que como auxiliar de cátedra no percibe ningún pago por parte de la Facultad.

“Mi trayectoria docente es de público conocimiento y no solo en la UNA, sino incluso en el sector privado. ¿En qué punto enseñar por vocación, sin administrar recurso público alguno ni recibir pago alguno, representó un riesgo al respecto?”, agregó.

No obstante, muchos estudiantes no opinan igual que Cáceres y ponen en duda su integridad, ya que está dictando cátedras en Derecho UNA, pese a estar acusado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por un lado; y por lesión de confianza y asociación criminal por otro lado.

También suman críticas hacia el titular de cátedra. “Qué bien Fernando Beconi para llevarle a dar charlas a los estudiantes”, afirmaron desde Derecho UNA.