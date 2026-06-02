Hospital Virtual del IPS: alcances y funcionamiento de la nueva plataforma para pacientes crónicos

Con el objetivo de descongestionar los servicios de urgencias y facilitar el acceso a la atención médica de rutina, el Instituto de Previsión Social (IPS) se prepara para implementar su “Hospital Virtual”. El gerente de Salud, Derlis León, brindó detalles exclusivos sobre cómo operará este sistema.

La iniciativa, cuya una fase piloto se habilitará a finales de junio, busca optimizar el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas. León subrayó que el proyecto no prevé sustituir la atención presencial, sino complementar la oferta de servicios mediante herramientas de telemedicina.

Lea más: IPS implementará “Hospital Virtual” con cabinas de teleconsulta, anuncian

“En el mundo, entre el 50% o 60% de los controles hoy se resuelven a través de la consulta virtual”, afirmó León, resaltando la importancia de esta nueva plataforma para descomprimir los servicios presenciales del seguro social.

¿A quiénes está dirigido el Hospital Virtual del IPS?

“En esta primera etapa, el Hospital Virtual no va a estar disponible para cualquier persona que quiera acceder a él”, aclaró León, enfatizando que el servicio comenzará con un grupo específico de pacientes crónicos mayores de 55 años.

El gerente de Salud del IPS fue claro al indicar que durante la primera etapa, el Hospital Virtual se enfocará estratégicamente en un padrón específico de asegurados:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Población objetivo: Pacientes mayores de 55 años.

Condición: Asegurados diagnosticados con patologías crónicas (como diabetes, artritis reumatoidea, entre otras) que requieren renovaciones mensuales o semestrales de medicamentos.

Alcance: Se estima llegar inicialmente a entre 10.000 y 15.000 asegurados.

A diferencia del sistema tradicional, donde el asegurado debe gestionar su turno, el Hospital Virtual operará mediante una invitación directa. “Nosotros no vamos a esperar a que el paciente busque un número; nosotros identificamos a los pacientes empadronados que necesitan renovar su medicación y los contactamos directamente”, explicó León.

El gerente de Salud resaltó que este enfoque busca resolver una de las mayores quejas de los asegurados: la burocracia para la consulta médica cada sexto mes de tratamiento. Según León, el sistema permitirá que el paciente, tras una videollamada de control, pueda “retirar su medicación en una clínica cercana a su domicilio o lugar de trabajo”, eliminando la necesidad de acudir a un servicio del IPS solo para trámites de receta.

¿Cómo operará el Hospital Virtual del IPS?

León aseguró a ABC que uno de los puntos centrales del proyecto es el impacto que tendrá en la capacidad de atención global del IPS. “Lo que nosotros buscamos es liberar consultas presenciales al mes que podrán ser aprovechadas por pacientes de primera vez”, aseguró el gerente de Salud.

El flujo de atención consistirá en:

Contacto: El IPS contactará al paciente para coordinar la consulta. Consulta: Se realizará mediante una videollamada donde el paciente podrá revisar resultados de laboratorio y conversar con médicos internistas o de familia. Gestión de medicamentos: Tras la validación médica, el asegurado podrá retirar sus fármacos en la clínica periférica más cercana a su domicilio o lugar de trabajo, evitando desplazamientos innecesarios a los hospitales centrales. Protocolo de derivación: Si el médico virtual detecta que el paciente requiere una evaluación física o presenta una urgencia, derivará automáticamente la atención a un servicio presencial o coordinará el traslado de ambulancia.

Hospital Virtual ¿Por qué este sistema?

El principal beneficio es la optimización de recursos. Actualmente, miles de pacientes crónicos saturan los servicios presenciales únicamente para trámites administrativos de renovación de recetas y control de rutina.

Al mover estas atenciones al ámbito virtual, el IPS busca liberar aproximadamente 5.000 cupos de consulta presencial al mes, permitiendo que más pacientes nuevos puedan acceder a turnos para diagnósticos iniciales.

El gerente de Salud resaltó que el éxito del proyecto dependerá de un proceso de aprendizaje compartido entre los médicos, que recibirán capacitación en salud digital, y los pacientes.

Hoja de ruta: las etapas del Hospital Virtual

León aclaró que el despliegue será gradual. Sin embargo, afirmó: “Apuntamos a que, en un año, cualquier asegurado en edad laboral sepa que podrá hablar con su médico sobre sus necesidades a través de nuestros medios virtuales”.

Primera etapa (Junio/Julio 2026): Atención exclusiva para pacientes con enfermedades crónicas, mayores de 55 años, enfocada en medicina interna y familiar.

Segunda etapa (aproximadamente 6 meses después): Se ampliará el rango etario para incluir a pacientes de 40 años en adelante.

Tercera etapa (a un año): El sistema se abrirá para que cualquier asegurado en edad laboral pueda agendar una consulta virtual para necesidades clínicas generales.

Garantías de calidad médica en Hospital Virtual del IPS

Para asegurar la correcta atención, los profesionales de salud que formarán parte del equipo inicial recibirán una capacitación intensiva de dos semanas en salud digital, afirmó León.

Lea más: IPS: tras crisis y muerte, reactivan servicio de Hemodinamia en Hospital Central

Sobre el tiempo que tendrá cada paciente para la consulta médica, indicó que el médico tendrá una carga horaria de seis horas, con capacidad para realizar entre 25 y 30 consultas por jornada, garantizando un tiempo mínimo de 15 minutos por paciente para asegurar una atención de calidad.

Asegurados aprueban Hospital Virtual, pese al reto tecnológico

La implementación del Hospital Virtual ha sido recibida con optimismo por parte de los asegurados adultos mayores, quienes coinciden en que el IPS requiere con urgencia una modernización en sus procesos de empadronamiento y retiro de medicamentos.

Según los testimonios recolectados por ABC, el proceso actual —que obliga a los pacientes a conseguir un turno presencial solo para actualizar protocolos— es descrito como “tedioso, agotador y, en muchas ocasiones, hasta imposible”.

Para María de Salinas, paciente crónica, esta iniciativa representa un alivio necesario. “Si funciona bien el beneficio será grande, así que aprenderé o pediré ayuda a mis familiares para evitarme el trajín de ir al IPS solamente por un papel”, expresó.

Otros asegurados, aunque admiten dificultades con el manejo de dispositivos digitales, reconocen que el ahorro de tiempo y esfuerzo justifica el aprendizaje. El señor Pascual Romero, quien utiliza un teléfono celular básico para llamadas, afirmó que, considerando el beneficio, tendrá que aprender.

Por su parte, Susana Mora señaló que los obstáculos tecnológicos son superables: “La mayoría de las personas hoy en día ya manejan la tecnología, y en caso de no saber usarlo, siempre hay un nietito que puede ayudar”.

La respuesta del IPS ante la brecha digital

Ante la preocupación por el uso de la tecnología, Derlis León enfatizó que el sistema contempla un acompañamiento gradual y flexible para los jubilados. El protocolo de acceso se basa en tres pilares de soporte:

Comunicación directa : Se enviará primero un mensaje de confirmación para que el asegurado decida libremente si desea acceder al servicio.

Apoyo familiar : Se permitirá la mediación de un familiar responsable para asistir en la gestión de la consulta virtual.

Adaptación asistida: El IPS reconoce la importancia de predisposición de los jubilados para integrar la tecnología en su salud, fomentando una transición asistida hacia el nuevo modelo.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2026/06/01/ips-persisten-largas-filas-y-demoras-para-conseguir-turnos-denuncian-asegurados/

El éxito de esta ambiciosa apuesta dependerá, en última instancia, de la capacidad de adaptación tanto del personal médico como de los asegurados. Si la implementación logra su cometido, el Hospital Virtual no solo aliviaría el congestionamiento de los servicios, sino que transformaría la burocracia de la presencialidad para un “papel” en una gestión ágil, humana y tecnológica.