IPS acelera compra de medicamentos críticos: 29 empresas pujan en licitación de urgencia

A fin de revertir el déficit en su inventario de insumos estratégicos, el Instituto de Previsión Social (IPS) realizó hoy la apertura de sobres de la Licitación Pública Nacional (LPN) Nº 04/26. El proceso, destinado a la compra de 37 medicamentos considerados “críticos”, atrajo a 29 empresas oferentes.

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La convocatoria, lanzada el pasado 24 de mayo, fue diseñada bajo una modalidad de urgencia para reducir los tiempos burocráticos. Autoridades de la previsional destacaron que la celeridad en este procedimiento responde a una necesidad inmediata de garantizar tratamientos esenciales para los asegurados en los hospitales, clínicas y centros asistenciales de todo el país.

Rigurosidad no está comprometida, dice IPS

Desde la institución subrayaron que la brevedad de los plazos no compromete la rigurosidad del proceso. Se informó que la dinámica implementada busca un equilibrio entre la velocidad de respuesta y el cumplimiento estricto de las normativas vigentes en materia de contrataciones públicas.

“Este proceso es estratégico para fortalecer la capacidad de respuesta de nuestros servicios de salud. Buscamos asegurar la provisión oportuna de medicamentos vitales para el cuidado de nuestros pacientes”, señalaron voceros de la previsional.

¿Qué sigue ahora?

Tras la jornada de apertura, el cronograma de adjudicación entra en una etapa técnica clave:

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Evaluación: Un comité especializado procederá al análisis técnico y económico de las 29 ofertas recibidas. Adjudicación: Los resultados de este análisis serán elevados al Consejo de Administración del IPS para la selección final de los proveedores. Contratación y entrega: Una vez adjudicados y superados los plazos legales para la formalización de los contratos, se dará inicio a la distribución de los insumos en los centros de salud.

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Con esta medida, el IPS espera normalizar el suministro de fármacos críticos, una de las demandas más frecuentes por parte de los miles de asegurados que dependen diariamente de la red de salud del instituto.

¿Cuáles son los medicamentos incluidos en la LPN 04/26?

Entre los ítems solicitados en la Convocatoria de la Licitación 482294 - LPN 04/26 “Adquisición de medicamentos varios con stock crítico para el IPS”, que tiene un monto estimado de G. 51.513.855.166, se encuentran:

Otros dos llamados urgentes están en proceso

Además de la mencionada licitación, existen otros dos llamados del IPS de carácter urgente. Uno es la Licitación 488698 - LPN 10/26 “Adquisición de Medicamentos Biológicos con Stock Crítico para asegurados del IPS”, con un monto estimado de G. 156.700.950.220.

Esta licitación con fecha de publicación del 29 de abril, tiene seis ítems solicitados:

Acetato de leuprolida inyectable

Somatotropina Inyectable

Somatotropina Inyectable

Insulina degludec

Activador Tisular del Plasminogeno Inyectable

Insulina Ultra Lento- Analoga

La otra es la convocatoria de la Licitación 482296 - LPN 06/26 “Adquisición de medicamentos con stock crítico para el IPS” con un monto estimado de G. 22.384.604.546. Este llamado contiene 19 ítems solicitados y la fecha de Apertura de Ofertas es este viernes 5 de junio.