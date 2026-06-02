San Juan Bautista será sede de la primera edición del Festival Internacional de Guitarra Agustín Barrios

La Asociación Cultural Seis Rayos de Plata organiza la primera edición del Festival Internacional de Guitarra Agustín Barrios (FIGAB), que se llevará a cabo en San Juan Bautista, Misiones, ciudad natal del insigne guitarrista paraguayo Agustín Barrios “Mangoré”.

“Estamos muy emocionados porque se está cumpliendo un sueño de muchos años: poder concretar este festival, que no solo reúne a los mejores guitarristas de nuestro país, sino que también contará con la participación de artistas de Europa, Chile y Cuba, todos ellos con una gran admiración por la obra de Agustín Barrios”, expresó Javier Acosta, fundador del FIGAB.

Según explicó, la iniciativa surgió al reconocer la proyección internacional de Agustín Barrios. Comentó que, durante los años en que vivió en Europa ofreciendo conciertos, pudo comprobar que la obra de Mangoré es ampliamente reconocida y admirada en numerosos países.

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Sin embargo, señaló que muchas personas desconocen el origen del célebre artista. Por lo general, se lo identifica como un destacado músico latinoamericano, pero son pocos quienes saben que era paraguayo y menos aún que nació en San Juan Bautista, Misiones.

“Ante esta falta de conocimiento y la desconexión existente entre su lugar de origen y una obra reconocida mundialmente, empezamos a plantearnos, junto a otras personas, la posibilidad de impulsar un festival de altísimo nivel, acorde con la grandeza del legado de Barrios, pero realizado en su tierra natal. Y así nació esta propuesta que hoy hacemos realidad”, indicó.

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Las actividades tendrán lugar en el Auditorio Agustín Barrios, recinto construido en homenaje al guitarrista universal precisamente para este tipo de eventos.

Allí se presentarán cuatro conciertos, con la participación ya confirmada de los siguientes artistas: por Paraguay, el Mbaraka Trío y el propio Javier Acosta; desde Cuba, Alí Arango —quien reside actualmente en España—; y desde Chile, José Antonio Escobar.

El evento está programado para los días 24 y 25 de julio. Acosta destacó además que el festival tendrá un impacto muy positivo en el turismo cultural y la economía con esta clase de eventos y de esa manera difundir el nombre de San Juan Bautista y la figura de Agustín Barrios, además de generar beneficios para diversos sectores de la ciudad.