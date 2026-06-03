Botulismo: ¿se puede contagiar de persona a persona?

Hasta la fecha, las autoridades sanitarias registran cuatro casos confirmados de botulismo en pacientes adultos, de entre 40 y 60 años, quienes se encuentran bajo cuidados intensivos y atención especializada. Además hay un caso sospechoso, un hombre de 30 años que falleció esta tarde y que no habría coincidido con los otros cuatro en tiempo y lugar.

Ante la gravedad de la situación, equipos interinstitucionales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) activaron de inmediato los protocolos de investigación epidemiológica, monitoreo y control sanitario para determinar la fuente exacta de la contaminación.

La principal hipótesis apunta a una exposición común por el consumo de alimentos en la feria Agroshopping, que se realilza todos los martes en Villa Morra, Asunción. La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) procedió a la suspensión temporal y clausura preventiva de cinco puestos feriantes vinculados con la venta de los productos bajo sospecha —presumiblemente salsas o sándwiches—.

Las investigaciones preliminares detallan que los afectados no pertenecen al mismo núcleo familiar ni mantuvieron contacto directo entre sí, lo que refuerza la teoría de que la intoxicación se originó de manera exclusiva en el punto de expendio.

Botulismo: ¿Se transmite de persona a persona?

Respecto a la incógnita que genera temor en la ciudadanía sobre las vías de transmisión, la respuesta es que no, el botulismo no se puede contagiar de persona a persona.

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Los datos oficiales de la cartera sanitaria aclaran de forma taxativa que esta enfermedad no es infecciosa ni transmisible por contacto directo entre seres humanos.

El botulismo de origen alimentario se adquiere única y exclusivamente mediante la ingestión de alimentos en los que previamente se ha formado y acumulado la potente neurotoxina, generalmente debido a la falta de higiene, cocción inadecuada o fallas en el envasado hermético de productos caseros o comerciales.

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De acuerdo con el manual técnico de Vigilancia de la Salud, la patología es causada por las esporas de la bacteria Clostridium botulinum, la cual prolifera en ambientes con ausencia de oxígeno.

El cuadro clínico es altamente peligroso y se caracteriza por una parálisis flácida simétrica de vías descendentes. Los síntomas neurológicos suelen manifestarse bruscamente entre las 12 y 36 horas posteriores a la ingesta del alimento contaminado e incluyen problemas visuales (visión doble o borrosa, párpados caídos), dificultad severa para hablar o tragar, sequedad bucal extrema y una progresiva debilidad muscular que baja desde el rostro hacia el tórax, afectando potencialmente la capacidad respiratoria.

Medidas de prevención para evitar el botulismo

Finalmente, el Ministerio de Salud Pública insta a la población a extremar las medidas de prevención individuales y comunitarias para mitigar riesgos.

Entre las recomendaciones fundamentales se subraya la importancia de evitar el consumo de alimentos caseros de dudosa procedencia, verificar minuciosamente que los envases comerciales no presenten abombamientos ni alteraciones inusuales, y adquirir productos alimenticios únicamente en establecimientos formalmente habilitados.

Asimismo, se recuerda la prohibición estricta de alimentar a los lactantes con miel, identificada como una de las fuentes biológicas comunes de diseminación del microorganismo.