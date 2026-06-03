Elecciones Municipales: en Misiones ajustan detalles para las internas partidarias de este domingo 7 de junio

Desde el Centro Cívico de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, informaron que ya se encuentran en la etapa final de preparación para las elecciones partidarias que se llevarán a cabo este domingo 7 de junio. En total, se habilitarán tres locales de votación en esta jurisdicción.

Al respecto, Félix Báez explicó que los afiliados de la Asociación Nacional Republicana (ANR) emitirán su sufragio en el Colegio Nacional Víctor Natalicio Vasconsellos, donde funcionarán 34 mesas receptoras de votos, habilitadas para 11.800 electores.

Por su parte, Nolverto Valdez indicó que los integrantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) votarán en la escuela Nº 416 Agustín Pío Barrios, que contará con 19 mesas.

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De estas, 16 estarán destinadas a adultos mayores de 30 años, mientras que las 3 restantes serán exclusivas para jóvenes de 18 a 29 años. En este centro están registrados un total de 7.500 potenciales votantes habilitados.

Asimismo, en la escuela Nº 237 Pedro P. Peña funcionarán 6 mesas correspondientes a los partidos que integran la tercera fuerza: el Partido Revolucionario Febrerista, Yo Creo, Cruzada Nacional y Tekojoja.

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En el distrito de San Ignacio se dispusieron 4 locales de votación. Dos de ellos pertenecen a la ANR: la escuela Nº 702 San Ignacio de Loyola, con 27 mesas, y el Colegio Nacional Rigoberto Caballero, con 16 mesas para 15.065 afiliados habilitados.

Los miembros del PLRA sufragarán en la escuela Nº 152 San Roque González de Santa Cruz, centro que cuenta con un padrón de 7.098 personas habilitadas. Por su parte, los agrupados de la tercera fuerza votarán en la escuela Nº 392 Santo Ángel, donde se instalarán 5 mesas.

En tanto, en Villa Florida, los afiliados de la ANR votarán en la escuela Nº 238 General José Eduvigis Díaz, donde se montarán 7 mesas para 2.306 posibles sufragantes.

La sede del PLRA será el tinglado municipal, con 4 mesas habilitadas para 1.300 afiliados —una de ellas reservada para jóvenes de 18 a 29 años—. Finalmente, en las instalaciones del Registro Electoral funcionará una mesa destinada a los simpatizantes del partido Yo Creo.

Por último, en la ciudad de San Miguel, los afiliados de la ANR ejercerán su derecho al voto en el salón municipal, con 10 mesas para 3.200 personas; mientras que los miembros del PLRA lo harán en el polideportivo San Roque González, donde se dispusieron 4 mesas para 1.200 habilitados a votar.