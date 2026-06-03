Caacupé recibirá mañana las máquinas de votación para distribuirlas en todo Cordillera

Sugasti explicó que ya se encuentran ultimando los preparativos para garantizar el correcto desarrollo de los comicios y destacó que la organización involucra a funcionarios electorales de todo el departamento.

Indicó que la recepción de las máquinas constituye una de las etapas más importantes del operativo, ya que desde Caacupé se coordinará la entrega de los equipos a los locales de votación habilitados en las diferentes ciudades de Cordillera.

Según detalló, para las internas se dispondrá de 226 máquinas destinadas al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y 362 para la Asociación Nacional Republicana (ANR), totalizando 588 máquinas de votación, además de equipos de contingencia que estarán disponibles para responder ante cualquier eventualidad durante la jornada electoral.

Agregó que aún no se sabe la cantidad de máquinas que será asignada a los movimientos de tercera fuerza, aunque señaló que mañana, con la llegada de los equipos a Caacupé y el inicio de la distribución en los demás distritos de Cordillera, ya se tendrá la información completa.

La responsable del Registro Electoral mencionó que una vez recepcionados los equipos se procederá a verificar su estado y a coordinar la distribución correspondiente, con el objetivo de que todo quede listo antes del día de las elecciones. Asimismo, resaltó la importancia de que los materiales lleguen con antelación para asegurar que cada local de votación cuente con los recursos necesarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caacupé: Cuatro precandidatos buscan el poder en la Villa Serrana

Internas simultáneas

El próximo domingo 7 de junio se desarrollarán las elecciones internas simultáneas en 263 ciudades del país.

La jornada electoral será de 7:00 a 16:00, horario en el que los afiliados de 32 partidos políticos, 22 movimientos y 214 alianzas podrán acudir a las urnas para elegir a sus candidatos con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre.

Desde la Justicia Electoral reiteraron que los trabajos logísticos avanzan conforme al cronograma establecido y que Caacupé tendrá un papel clave en la distribución de los equipos que serán utilizados en todo el departamento de Cordillera.

Lea más: Internas 2026: TSJE explica cómo será el operativo electoral