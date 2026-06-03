IPS busca rescatar 16 inmuebles en declive en Paraná Country Club

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) analizó durante su última sesión, realizada ayer, la delicada situación de 16 propiedades ubicadas en el lujoso Paraná Country Club, en Hernandarias, de las cuales solo cuatro generan renta actualmente. Las autoridades afirmaron que es urgente buscar alternativas de inversión y gestión fiduciaria para evitar que los activos del seguro social continúen depreciándose.

La Gerencia Administrativa y Financiera del IPS, a cargo de Gladys Vera, presentó ante el Consejo de Administración un informe detallado sobre el estado de 16 inmuebles en el Paraná Country Club, cuya gestión ha sido objeto de debate debido al escaso retorno económico y el avanzado deterioro de las estructuras.

Inmuebles del IPS: un escenario de baja rentabilidad

Según los datos expuestos, de las 16 propiedades, solo cuatro se encuentran bajo régimen de alquiler, con un canon mensual de G. 9.800.000 por unidad. Vera resaltó que el resto de las viviendas no se encuentran en condiciones de habitabilidad, lo que requiere inversiones de capital para su recuperación.

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Las autoridades recordaron que estos activos ingresaron al patrimonio del IPS en 2004 mediante una dación en pago por una deuda de aproximadamente G. 2.800 millones. Aunque el valor comercial actual estimado es de G. 14.000 millones, la falta de mantenimiento tras un largo proceso de recuperación judicial ha comprometido su valor.

“Estos son los clavos. Tener una propiedad que se va deteriorando y el IPS no tiene condiciones económicas para arreglar la propiedad. Así como está, es un perjuicio a la institución”, lamentó Isaías Fretes, presidente del IPS.

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Acciones judiciales pendientes

Un punto de especial atención durante la sesión fue el proceso judicial iniciado en 2019 contra una inmobiliaria, que subarrendaba los inmuebles, por falta de pago de alquileres. El Consejo informó que el reclamo asciende a cerca de G. 13.000 millones.

Archivos de ABC muestran que una inmobiliaria privada explotó comercialmente, durante 10 años, los 16 valiosos dúplex del IPS, sin contraprestación alguna a favor de la previsional.

En 2024, el IPS inició un juicio civil para recuperar este inmueble, que está caratulado como “Inmobiliaria Elvira c/ Instituto de Previsión Social (IPS) s/ resolución de contrato y otros”, Expediente N° 368/2014.

El Consejo ordenó a la Dirección Jurídica del ente elevar un informe pormenorizado sobre el estado procesal de la causa para conocer las perspectivas de recuperación de estos fondos.

Estrategias de recuperación

Para revertir la situación, el Consejo del IPS confirmó en la sesión que se avanzará con una nueva convocatoria para la recuperación y arrendamiento de estos inmuebles. El llamado anterior fue declarado desierto debido a que la firma oferente no cumplió con los indicadores financieros exigidos.

Además, indicaron en la sesión que se mantiene una mesa de trabajo con el Banco Nacional de Fomento (BNF) para implementar un encargo fiduciario. El modelo propuesto consiste en utilizar un inmueble emblemático como prueba piloto para optimizar la administración y, posteriormente, replicar el esquema en otros bienes institucionales.

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El Consejo también expresó la necesidad de concluir el informe de auditoría total de los bienes del IPS. Mirtha Arias, consejera representante de los Trabajadores, cuestionó que actualmente la cifra exacta de activos es objeto de confusión. La gerente Administrativa y Financiera, Gladys Vera, detalló que los inmuebles del IPS oscilan entre 776 cuentas catastrales y más de 900 lotes.

El Consejo mencionó también la intención de convocar a la Cámara Paraguaya de Inmobiliarias para colaborar en el diagnóstico de los activos más valiosos, buscando que el patrimonio inmobiliario del IPS deje de ser una carga y se convierta en una fuente sostenible de ingresos para la seguridad social.